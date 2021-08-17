Украинцам рассказали, как сохранить субсидию после покупки недвижимости
Украинцы, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, имеют право осуществить покупку свыше 50 тысяч гривен и не лишиться государственной помощи. Есть одно условие, можно приобрести квартиру, если покупка делалась в течение шести месяцев после продажи квартиры, которая была единственным жильем.
Такие изменения утвердил Кабинет министров Украины, сообщает "Сегодня".
Получить субсидию также могут те, у кого находится больше одного объекта в собственности, если один из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам.
Право на получение субсидии теряют те, кто купил квартиру, земельный участок, автомобиль или товары длительного пользования на более чем 50 тысяч гривен. Имеется в виду одна покупка на протяжении года.
Чтобы получить субсидию должны быть следующие нормы жилья
Норма жилья на одного человека составляет почти 49 кв. м и 13,65 - на каждого последующего человека. Это означает, что на семью из трех человек норма будет около 75 кв. м.
Когда откажут в субсидии
- Если площадь квартиры превышает 130 кв. м;
- Если площадь дома составляет более 230 кв. м.
Отметим, что при назначении субсидии не учитываются жилые помещения, которые находятся в общей долевой или совместной собственности, или расположенные в сельской местности и полученные по наследству.
Напомним, школьники из малообеспеченных и многодетных семей смогут получить единовременные выплаты к началу учебного года 1 сентября.
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