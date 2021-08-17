ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українцям розповіли, як зберегти субсидію після покупки нерухомості

Новость на русском →
Вівторок 17 серпня 2021 17:38
Українцям розповіли, як зберегти субсидію після покупки нерухомості Колаж РБК-Україна: як не втратити субсидію при покупці нерухомості
Автор: Роман Мирончук

Українці, які отримують субсидії на оплату комунальних послуг, мають право здійснити покупку понад 50 тисяч гривень і не позбутися державної допомоги. Є одна умова, можна придбати квартиру, якщо покупка робилася протягом шести місяців після продажу квартири, яка була єдиним житлом.

Такі зміни затвердив Кабінет міністрів України, повідомляє "Сегодня".

Отримати субсидію також можуть ті, у кого знаходиться більше одного об'єкта у власності, якщо один з них знаходиться в селі або належить відразу декільком особам.

Право на отримання субсидії втрачають ті, хто купив квартиру, земельну ділянку, автомобіль або товари тривалого користування на більш ніж 50 тисяч гривень. Мається на увазі одна покупка протягом року.

Щоб отримати субсидію повинні бути наступні норми житла

Норма житла на одну людину становить майже 49 кв. м і 13,65 - на кожну наступну людину. Це означає, що на сім'ю з трьох осіб норма буде близько 75 кв. м.

Коли відмовлять в субсидії

  • Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м;
  • Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м.

Зазначимо, що при призначенні субсидії не враховуються житлові приміщення, які знаходяться у спільній частковій або спільній власності, або розташовані в сільській місцевості та отримані у спадок.

Нагадаємо, школярі з малозабезпечених і багатодітних сімей зможуть отримати одноразові виплати до початку навчального року 1 вересня.

Ми також писали про те, що українцям готують важливі зміни щодо субсидій і соціальних виплат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні
LITE
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини