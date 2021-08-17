Українцям розповіли, як зберегти субсидію після покупки нерухомості

Українці, які отримують субсидії на оплату комунальних послуг, мають право здійснити покупку понад 50 тисяч гривень і не позбутися державної допомоги. Є одна умова, можна придбати квартиру, якщо покупка робилася протягом шести місяців після продажу квартири, яка була єдиним житлом.

Отримати субсидію також можуть ті, у кого знаходиться більше одного об'єкта у власності, якщо один з них знаходиться в селі або належить відразу декільком особам.

Право на отримання субсидії втрачають ті, хто купив квартиру, земельну ділянку, автомобіль або товари тривалого користування на більш ніж 50 тисяч гривень. Мається на увазі одна покупка протягом року.

Щоб отримати субсидію повинні бути наступні норми житла

Норма житла на одну людину становить майже 49 кв. м і 13,65 - на кожну наступну людину. Це означає, що на сім'ю з трьох осіб норма буде близько 75 кв. м.

Коли відмовлять в субсидії

Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м;

Якщо площа будинку становить понад 230 кв. м.

Зазначимо, що при призначенні субсидії не враховуються житлові приміщення, які знаходяться у спільній частковій або спільній власності, або розташовані в сільській місцевості та отримані у спадок.