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Украинцам рассказали, как снять наличные без банкоматов

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Среда 02 марта 2022 19:47
Украинцам рассказали, как снять наличные без банкоматов Как снять наличные с карты (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор у украинцев возникли проблемы со снятием наличных. Однако теперь они смогут получать их прямо в магазинах.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, после вторжения России в Украину, банкам стало тяжело осуществлять инкассацию наличных денег в торговых сетях и наполнять кэшем банкоматы. К тому же, тысячи инкассаторов пошли защищать Украину.

Однако теперь клиенты магазинов и АЗС смогут прийти со своей картой, на которой есть безналичные средства и получить наличные деньги в сумме до 6000 гривен.

Также, если вам нужно снять больше, то вы просто повторяете эту операцию – снова и снова.

"С одной стороны сети магазинов не требуют инкассации наличности вырученной от продажи товаров и отдают наличные гражданам. С другой стороны, гражданам не нужно искать банкоматы, которые все труднее и труднее наполнять кэшем", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Украине создали онлайн-карту магазинов, открытых во время войны.

Также мы писали, что появился бот для информирования россиян о реальной ситуации в Украине.

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