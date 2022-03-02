Украинцам рассказали, как снять наличные без банкоматов
Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор у украинцев возникли проблемы со снятием наличных. Однако теперь они смогут получать их прямо в магазинах.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
В частности, после вторжения России в Украину, банкам стало тяжело осуществлять инкассацию наличных денег в торговых сетях и наполнять кэшем банкоматы. К тому же, тысячи инкассаторов пошли защищать Украину.
Однако теперь клиенты магазинов и АЗС смогут прийти со своей картой, на которой есть безналичные средства и получить наличные деньги в сумме до 6000 гривен.
Также, если вам нужно снять больше, то вы просто повторяете эту операцию – снова и снова.
"С одной стороны сети магазинов не требуют инкассации наличности вырученной от продажи товаров и отдают наличные гражданам. С другой стороны, гражданам не нужно искать банкоматы, которые все труднее и труднее наполнять кэшем", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Украине создали онлайн-карту магазинов, открытых во время войны.
Также мы писали, что появился бот для информирования россиян о реальной ситуации в Украине.
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