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В Украине создали онлайн-карту магазинов, открытых во время войны

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Среда 02 марта 2022 17:30
В Украине создали онлайн-карту магазинов, открытых во время войны Фото: Где купить продукты (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине разработана онлайн карта продовольственных магазинов с графиками работы и актуальными данными.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на карте можно найти информацию о названии магазина, его адресе, часах работы конкретных магазинов в разных городах, статусе работы торговых точек.

Карта с нанесенными продуктовыми магазинами и актуальной информацией по их работе опубликована по ссылке.

Отмечается, что карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Перчатка и ЭКО маркет. Онлайн-ресурс будут регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины.

Также дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в поле.

К тому же, Лещенко призвал все торговые сети и продуктовые точки приобщаться к инициативе.

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