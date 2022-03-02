В Украине создали онлайн-карту магазинов, открытых во время войны
В Украине разработана онлайн карта продовольственных магазинов с графиками работы и актуальными данными.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на карте можно найти информацию о названии магазина, его адресе, часах работы конкретных магазинов в разных городах, статусе работы торговых точек.
Карта с нанесенными продуктовыми магазинами и актуальной информацией по их работе опубликована по ссылке.
Отмечается, что карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Перчатка и ЭКО маркет. Онлайн-ресурс будут регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины.
Также дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в поле.
К тому же, Лещенко призвал все торговые сети и продуктовые точки приобщаться к инициативе.
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