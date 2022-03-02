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Появился бот для информирования россиян о реальной ситуации в Украине

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Среда 02 марта 2022 17:47
Появился бот для информирования россиян о реальной ситуации в Украине Кіберполіція создала бот для информирования россиян о войне в Украине (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Кіберполіція создала бот Letters of Truth для информирования россиян о реальной ситуации в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Оккупант для прикрытия военных преступлений и оправдания вооруженной агрессии против Украины использует тотальную цензуру подконтрольных СМИ, осуществляет давление на журналистов. Чтобы донести правдивую информацию до граждан РФ, киберполиция запустила специальный бот Letters of Truth", - говорится в заявлении.

С помощью этого Telegram-бота каждый украинец может направить письмо россиянам и сообщить о фактах военной агрессии против наших соотечественников.

Появился бот для информирования россиян о реальной ситуации в Украине

"Не оставайтесь равнодушными! Присоединяйтесь!" - призвали полицейские украинцев.

Ранее киберполиция создала бота для сообщений об обнаруженных метках оккупантов.

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