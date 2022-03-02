Появился бот для информирования россиян о реальной ситуации в Украине

Кіберполіція создала бот Letters of Truth для информирования россиян о реальной ситуации в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Оккупант для прикрытия военных преступлений и оправдания вооруженной агрессии против Украины использует тотальную цензуру подконтрольных СМИ, осуществляет давление на журналистов. Чтобы донести правдивую информацию до граждан РФ, киберполиция запустила специальный бот Letters of Truth", - говорится в заявлении.

С помощью этого Telegram-бота каждый украинец может направить письмо россиянам и сообщить о фактах военной агрессии против наших соотечественников.

"Не оставайтесь равнодушными! Присоединяйтесь!" - призвали полицейские украинцев.