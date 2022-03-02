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Українцям розповіли, як зняти готівку без банкоматів

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Середа 02 березня 2022 19:47
Українцям розповіли, як зняти готівку без банкоматів Як зняти готівку з картки (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді в українців виникли проблеми зі зняттям готівки. Однак відтепер вони зможуть отримувати її прямо у магазинах.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зокрема, після вторгнення Росії в Україну, банкам стало важко здійснювати інкасацію готівки в торгових мережах та наповнювати кешем банкомати. До того ж тисячі інкасаторів пішли захищати Україну.

Однак тепер клієнти магазинів та АЗС зможуть прийти зі своєю карткою, на якій є безготівкові кошти та отримати готівку у сумі до 6000 гривень.

Також, якщо вам потрібно зняти більше, то ви просто повторюєте цю операцію - знову і знову.

"З одного боку мережі магазинів не потребують інкасації готівки вирученої від продажу товарів та віддають готівку громадянам. З іншого боку, громадянам не треба шукати банкомати, які все важче та важче наповнювати кешем", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Україні створили онлайн-карту магазинів, які відчинені під час війни.

Також ми писали, що з'явився бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні.

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