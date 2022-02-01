Украинцам рассказали, как самостоятельно проверить действие водительского удостоверения

Проверить действие водительских прав можно самостоятельно с помощью онлайн-сервиса. Документы выданные до 2011 года в онлайн режиме невозможно проверить.

Так, украинцы до сих пор продолжают покупать поддельные удостоверения водителей у мошенников. Фейковые права выявляет полиция во время проверки автотранспорта на дороге, или же сами покупатели обращаются за верификацией документа. В частности, подделки не отражаются в "Дие".

Поэтому сервисный центр МВД расширил функционал проверки водительских удостоверений. Отныне поиск документа можно осуществлять не только по его серии и номеру, а еще и по фамилии водителя.

В результате будут показаны данные удостоверения, первые и последние буквы фамилии, имени и отчества владельца. Такое нововведение персонализирует запрос, однако не раскрывает конфиденциальную информацию.

Как самостоятельно проверить действие водительских прав (facebook.com/hsc.gov.ua)

Важно, что документы, которые выданы до 2011 года, не смогут пройти такую проверку. Несмотря на такое обстоятельство, это не повод их менять, ведь старые права имеют неограниченный срок действия, в отличие от новых.

"Надеемся, что это сдержит граждан от необдуманных "покупок" Не доверяйте сомнительным источникам, фейковым Facebook-страницам с фото и логотипами сервисных центров МВД, - пишут в МВД.

Отмечается, что государственный сервис всегда имеет домен "gov.ua" или синюю галочку. Это знак верификации актанта, который подтверждает, что страница является официальной.