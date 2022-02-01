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Українцям розповіли, як самостійно перевірити чинність посвідчення водія

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Вівторок 01 лютого 2022 21:55
Українцям розповіли, як самостійно перевірити чинність посвідчення водія Як перевірити чинність водійського посвідчення (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Перевірити чинність водійських прав можна самостійно за допомогою онлайн-сервісу. Документи видані до 2011 року в онлайн режимі неможливо перевірити.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Так, українці досі продовжують купувати підроблені посвідчення водіїв у шахраїв. Фейкові права виявляє поліція під час перевірки автотранспорту на дорозі, або ж самі покупці звертаються за верифікацією документа. Зокрема, підробки не відображаються в "Дії".

Тому сервісний центр МВС розширив функціонал перевірки посвідчень водія. Відтепер пошук документу можна здійснювати не тільки за його серією та номером, а ще й за прізвищем водія.

В результаті буде показано дані посвідчення, перші й останні літери прізвища, ім'я та по-батькові власника. Таке нововведення персоналізує запит, проте не розкриває конфіденційну інформацію.

Українцям розповіли, як самостійно перевірити чинність посвідчення водія

Як самостійно перевірити чинність водійських прав (facebook.com/hsc.gov.ua)

Важливо, що документи, які видані до 2011 року, не зможуть пройти таку перевірку. Попри таке обставину, це не привід їх міняти, адже старі права мають необмежений термін дії, на відміну від нових.

"Сподіваємося, що це стримає громадян від необдуманих "покупок" Не довіряйте сумнівним джерелам, фейковим Facebook-сторінкам з фото та логотипами сервісних центрів МВС, - пишуть у МВС.

Зазначається, що державний сервіс завжди має домен "gov.ua" або синю галочку. Це знак верифікації актанта, який підтверджує, що сторінка є офіційною.

Раніше ми повідомляли, що у водійських посвідченнях з'явилася нова відмітка.

Також ми писали, що в Україні хочуть ввести штрафні бали для водіїв.

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Водійське посвідчення
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