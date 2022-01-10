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Лишиться прав после 12 баллов: в Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей

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Понедельник 10 января 2022 08:50
Лишиться прав после 12 баллов: в Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей
Автор: Александр Мороз

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о введении штрафных баллов для водителей. Как только их число достигнет 12 – водителя временно лишат права управления транспортным средством.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Верховной Рады.

"В случае начисления водителю двенадцати и более штрафных баллов, а водителю, которому удостоверение водителя выдано впервые менее чем один год назад – восьми и более штрафных баллов, уполномоченное должностное лицо Национальной полиции выносит мотивированное решение о временном приостановлении действия водительского удостоверения", – говорится в законопроекте 6502, зарегистрированном 5 января 2022 года.

Лишиться прав после 12 баллов: в Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей

Законопроектом предусмотрено, что нарушения Правил дорожного движения будут оцениваться в диапазоне от одного до пяти штрафных баллов:

  • 1 балл – непристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без автокресла
  • 2 балла – превышение скорости на 20 км/ч, нарушения правил проезда перекрестков, обгона, остановок общественного транспорта, несоблюдение дистанции, использование за рулем мобильного телефона
  • 3 балла – нарушение правил движения и остановки на полосе для общественного транспорта, превышение скоростного режима на 50 км/час, непредоставление проезда скорой, пожарным, а также полицейским машинам, превышение количества пассажиров в маршрутном транспорте
  • 5 баллов – превышение установленной скорости более чем на 50 км\ч, создание аварийной ситуации, побег с места ДТП

Отметим, что баллы за нарушения ПДД хотят начисляють параллельно со штрафами. Законопроектом предусмотрено, что штрафные баллы водителя обнуляются спустя один год (365 дней) со дня их начисления.

Приостановку действия прав водитель может оспорить в суде, но во время рассмотрения дела ездить все равно не сможет, иначе заплатит штраф 3400 гривен.

Напомним, что с 1 января 2022 года в Украине увеличился прожиточный минимум и, соответственно, все связанные с ним платежи. В том числе и стоимость первичной регистрации автомобиля.

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