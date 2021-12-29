ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В водительских удостоверениях появилась новая отметка: придется ли менять старые документы

Новина українською →
Украина, Среда 29 декабря 2021 12:06
В водительских удостоверениях появилась новая отметка: придется ли менять старые документы Фото: в Украине начали выдавать обновленные водительские удостоверения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцам, которые ранее сдавали экзамен на авто с автоматической коробкой передач, объяснили, нужно ли менять водительское удостоверение на новое. Такое нововведение владельцев старых документов касаться не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ведомстве поясняют, что отныне в удостоверении водителя будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Таким образом, с ней водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой.

"Что характерно, изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее", - отмечают в МВД.

Напомним, в ноябре стало известно о том, что в Украине планируют обновить водительские удостоверения.

Добавим, со вчера, с 28 декабря, в Украине начали выдавать обновленные водительские удостоверения. Отныне в них будет указываться с какой коробкой передач был сдан практический экзамен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водительские права
NEWS
Резкий рост. В Украине более 5 тысяч случаев COVID и 307 смертей за сутки
Резкий рост. В Украине более 5 тысяч случаев COVID и 307 смертей за сутки
DAILY
Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой