Как украинцев одурачивают в социальных сетях: методы работы ФСБ

Фото: коллаж РБК-Украина

Роспропаганда активнее "переключается" с телевидения на социальные сети

Российский центр информационно-психологических операций (ИПсО) при ФСБ активно работает в социальных сетях с целью манипуляции общественным мнением, при этом обманывая свое же Минобороны ради хищения денег из бюджета РФ. Об этом рассказал известный блогер под ником "Фашик Донецкий".

Отмечается, что российская пропагандистская машина постепенно переносит свое внимание с телевидения на интернет.

"Телевизор - это конечно хорошо, раньше основной акцент пропаганды шел именно на зомбоящик, но, по состоянию на сейчас, все больше и больше внимания и денег выделяется РФ для информационно-психологический операций в соцсетях", - пишет он.

Иллюстративное фото (twitter.com/fakeofforg)

Блогер отмечает, что роспропаганда по началу работы столкнулась с рядом вопросов по поводу работы в соцсетях, которые нужно было оперативно решать. Звучат они приблизительно так :

Что делать, если количество информации, которая генерируется обычными пользователями интернета, растет и как за этим уследить?

Как заставить пользователя интернета выдавать "правильный" контент, который не должен отличаться от официальной точки зрения властей РФ?

Как обеспечить доминирование пользователей с "правильным" контентом.

"Вышеназванные вопросы и ответы на них были очень важны для работы в соцсетях, ведь роспропаганда, особенно так называемая старая гвардия, прекрасно понимают: максимум лет через 5, если подростка спросят о том, ху из Киселев, Соловьев или Скобеева, то ответ будет шось по типу "эээ… Я хз", - написал блогер.

Для примера приводится история СССР, которую современная молодежь элементарно не знает и знать не хочет. При этом именно аналогия с абсолютным незнанием пропагандистских истин Советского союза очень пугает ИПсО РФ, ведь незнание главных пропагандистов автоматически выводит человека из рядов их целевой аудитории "и соответственно пропаганда нацизма-рашизма теряет свое значение для незнайки со своим мнением".

Понимают это и сами рупоры Кремля, чье будущее может оказаться нищим и безперспективным. Ввиду этого ИПсО ФСБ РФ приняли решение о необходимости разработки и внедрения в свою деятельность средств автоматизации. Блогер рассказал, как это работает:

Есть YouTube-канал под названием "Быстро новости", который является сугубо пропагандистской разработкой. Его контент предназначается неграмотному пользователю и создан он автоматически, без участия человека.

"По сути, "Быстро новости" это выборка новостей из пропагандистского ресурса "РИА Новости", - подытожил он.

Видеоролики на канале - однотипная информация, озвучка без интонации, то есть роботом, статистический видеоряд и постоянный повтор информации вышеназванного СМИ.

Также интересным является в указанном YouTube-канале то, что за последние 3 месяца у него мизер просмотров и чуть более 800 подписчиков.

Правда, так было не всегда, отметил блогер. Когда пропагандистский YouTube-канал был создан, то каждый видеоролик его набирал минимум 15 тысяч просмотров. Суть нюанса заключается в том, что тысячи просмотров нужны были исключительно для презентации Минобороны РФ.

"Мол, смотрите, какие мы умники, все работает, просмотров не счесть, давайте нам денег из бюджета, заказ наш. Одним словом, парни тупо срубили денег, отдали откат кому надо и… И все. Сейчас ютуб канал получает аж по 1-3 просмотра. Но то таке, бабло уже попилили и начхать", - рассказал он.

Блогер высказал мнение, что Украине "очень повезло с врагом".

"Наш враг сильный, но, в то же время, тупой, безалаберный руко**п, который любит срубить бабло по быстрому. Согласитесь, если у ИПсО РФ получилось на такой незамысловатой схеме с YouTube-каналом срубить денег и обмануть свое начальство из ФСБ, то у начальников с IQ явно не очень. Ну или начальство не хочет замечать мелкое в их понятии воровство бюджетных денег, ибо сами большие погоны списуют миллионы", - написал он.

Скрин: fashikdonetsk.com

Как сообщалось, недавно в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков.

Также мы писали о том, что один из топ-пропагандистов Кремля Владимир Познер попал в базу "Миротворца".

Напомним, ранее сеть поддержала ребят, сорвавших и растоптавших флаги РФ в оккупированном Севастополе.