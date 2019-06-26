ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как украинцев одурачивают в социальных сетях: методы работы ФСБ

STYLERЖизнь    26.06.2019 - 08:14
Как украинцев одурачивают в социальных сетях: методы работы ФСБ
Фото: коллаж РБК-Украина

Роспропаганда активнее "переключается" с телевидения на социальные сети

Российский центр информационно-психологических операций (ИПсО) при ФСБ активно работает в социальных сетях с целью манипуляции общественным мнением, при этом обманывая свое же Минобороны ради хищения денег из бюджета РФ. Об этом рассказал известный блогер под ником "Фашик Донецкий".

Отмечается, что российская пропагандистская машина постепенно переносит свое внимание с телевидения на интернет.

"Телевизор - это конечно хорошо, раньше основной акцент пропаганды шел именно на зомбоящик, но, по состоянию на сейчас, все больше и больше внимания и денег выделяется РФ для информационно-психологический операций в соцсетях", - пишет он.

Как украинцев одурачивают в социальных сетях: методы работы ФСБ

Иллюстративное фото (twitter.com/fakeofforg)

Блогер отмечает, что роспропаганда по началу работы столкнулась с рядом вопросов по поводу работы в соцсетях, которые нужно было оперативно решать. Звучат они приблизительно так :

  • Что делать, если количество информации, которая генерируется обычными пользователями интернета, растет и как за этим уследить?
  • Как заставить пользователя интернета выдавать "правильный" контент, который не должен отличаться от официальной точки зрения властей РФ?
  • Как обеспечить доминирование пользователей с "правильным" контентом. 

"Вышеназванные вопросы и ответы на них были очень важны для работы в соцсетях, ведь роспропаганда, особенно так называемая старая гвардия, прекрасно понимают: максимум лет через 5, если подростка спросят о том, ху из Киселев, Соловьев или Скобеева, то ответ будет шось по типу "эээ… Я хз", - написал блогер.

Для примера приводится история СССР, которую современная молодежь элементарно не знает и знать не хочет. При этом именно аналогия с абсолютным незнанием пропагандистских истин Советского союза очень пугает ИПсО РФ, ведь незнание главных пропагандистов автоматически выводит человека из рядов их целевой аудитории "и соответственно пропаганда нацизма-рашизма теряет свое значение для незнайки со своим мнением".

Понимают это и сами рупоры Кремля, чье будущее может оказаться нищим и безперспективным. Ввиду этого ИПсО ФСБ РФ приняли решение о необходимости разработки и внедрения в свою деятельность средств автоматизации. Блогер рассказал, как это работает:

Есть YouTube-канал под названием "Быстро новости", который является сугубо пропагандистской разработкой. Его контент предназначается неграмотному пользователю и создан он автоматически, без участия человека.

"По сути, "Быстро новости" это выборка новостей из пропагандистского ресурса "РИА Новости", - подытожил он.

Видеоролики на канале - однотипная информация, озвучка без интонации, то есть роботом, статистический видеоряд и постоянный повтор информации вышеназванного СМИ.

Также интересным является в указанном YouTube-канале то, что за последние 3 месяца у него мизер просмотров и чуть более 800 подписчиков.

Правда, так было не всегда, отметил блогер. Когда пропагандистский YouTube-канал был создан, то каждый видеоролик его набирал минимум 15 тысяч просмотров. Суть нюанса заключается в том, что тысячи просмотров нужны были исключительно для презентации Минобороны РФ.

"Мол, смотрите, какие мы умники, все работает, просмотров не счесть, давайте нам денег из бюджета, заказ наш. Одним словом, парни тупо срубили денег, отдали откат кому надо и… И все. Сейчас ютуб канал получает аж по 1-3 просмотра. Но то таке, бабло уже попилили и начхать", - рассказал он.

Блогер высказал мнение, что Украине "очень повезло с врагом".

"Наш враг сильный, но, в то же время, тупой, безалаберный руко**п, который любит срубить бабло по быстрому. Согласитесь, если у ИПсО РФ получилось на такой незамысловатой схеме с YouTube-каналом срубить денег и обмануть свое начальство из ФСБ, то у начальников с IQ явно не очень. Ну или начальство не хочет замечать мелкое в их понятии воровство бюджетных денег, ибо сами большие погоны списуют миллионы", - написал он.

Как украинцев одурачивают в социальных сетях: методы работы ФСБ

Скрин: fashikdonetsk.com

Как сообщалось, недавно в сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков. 

Также мы писали о том, что один из топ-пропагандистов Кремля Владимир Познер попал в базу "Миротворца".  

Напомним, ранее сеть поддержала ребят, сорвавших и растоптавших флаги РФ в оккупированном Севастополе.

Так держать! ОСы мощно ударили по оккупантам, у врага огромные потери (видео) Рукой подать: воины ВСУ на окраинах Донецка дали мощный отпор врагу (видео)
Новости Украины ФСБДонбасссоцсетьпропаганда РФ
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь