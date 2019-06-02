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Топ-пропагандист Кремля угодил в базу "Миротворца": все детали (фото)

STYLERПерсоны    02.06.2019 - 13:17
Топ-пропагандист Кремля угодил в базу "Миротворца": все детали (фото)
Владимир Познер попал в базу Миротворца (коллаж: РБК-Украина)

Владимиру Познеру предъявили посещение Крыма и участие в антиукраинской пропаганде

Владимир Познер, скандальный журналист, один из топ-пропагандистов Кремля, попал в базу "Миротворца".  О причинах его попадания в "Чистилище" сказано на сайте центра "Миротворец".

Ведущему авторской программы на "Первом канале" вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора, направленых против Украины.

Дело в том, что в апреле этого года пропагандист побывал в Крыму на вручении премии ТЭФИ-капитал, которая состоялась 19 апреля в Ялте.

Топ-пропагандист Кремля угодил в базу &quot;Миротворца&quot;: все детали (фото)

Владимир Познер попал в базу Миротворца (скрин: myrotvorets.center)

Познер стал главой экспертного совета, который определил номинантов и победителей премии в области российской журналистики.

Вместе с пропагандистом в "Чистилище" угодила и его коллега Елена Ищеева, которая также была в составе комиссии и посетила Крым.

Топ-пропагандист Кремля угодил в базу &quot;Миротворца&quot;: все детали (фото)

Елена Ищеева в базе "Миротворца" (скрин: myrotvorets.center)

К слову, именно Ищеева похвасталась на своей Instagram-странице посещением Крыма.

Топ-пропагандист Кремля угодил в базу &quot;Миротворца&quot;: все детали (фото)

Владимир Познер попал в базу "Миротворца" (Познер и Ищеева, скрин: instagram.com/elena_ischeeva)

Напомним, в 2018 году Познер заявил, что Крым "всегда был российским", а потерю базы в Севастополе допустить было нельзя.

Ранее сообщалось, что Михаила Галустяна, известного российского артиста и шоумена, внесли в базу "Миротворца".

Также мы писали о том, что сеть поддержала ребят, сорвавших и растоптавших флаги РФ в оккупированном Севастополе.

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