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Украинцам рассказали, как правильно ездить на авто в жару: основные правила безопасности

Как ездить на авто Во время жары (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине наступило настоящее лето, которое принесло сильную жару. Водителям дали советы, которые помогут ездить в условиях высоких температур.

Об этом рассказали в Telegram-канале патрульной полиции Киевской области.

Как ездить в жару

Среди основных правил безопасного вождения специалисты выделяют:

  • Нужно возить в авто несколько бутылок прохладительных напитков;
  • Всегда нужно держать в автомобиле необходимые лекарства, которыми человек обычно пользуется. Это важно для водителей и пассажиров, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • По возможности оставляйте автомобиль в закрытом от солнца месте;
  • Не превышайте скорость и увеличивайте дистанцию от транспортных средств, движущихся впереди;
  • Если человек почувствовал ухудшение самочувствия, то стоит немедленно снизить скорость и остановиться;
  • После остановки нужно проветрить салон и только после этого начинать движение;
  • Необходимо правильно выбирать время для длительных поездок. Лучше всего их делать либо рано утром, либо вечером, когда жара спадет.

Добавим, что от высокой температуры и ультрафиолета солнечных лучей уплотнители окон, колпаки фар и фонарей, панель торпедо, обивка интерьера, пластиковые детали внешней отделки выгорают, тускнеют, трескаются и разрушаются. Стоит не оставлять машину надолго на солнце.

Также перегрев двигателя самая большая проблема автомобилей в жару. Система охлаждения из-за чрезмерной температуры может терять жидкость, и тогда уже произойдет перегрев. Надо следить за состоянием резиновых и пластиковых деталей системы охлаждения, а также за уровнем жидкости.

Жара в салоне

Жара в салоне - это не просто дискомфорт, но и снижение работоспособности водителя, то есть повышение риска ДТП. Не стоит игнорировать несколько следующих правил:

  • Для человека опасно остаться в авто, которое припарковано на солнце. Парниковый эффект создает в салоне температуру до 70 С, а такую ни один организм не может переносить долго;
  • Если вы сели в разогретую на солнце машину, то не спешите трогаться с места. За несколько минут пребывания у водителя может закружиться голова или просто замедлиться скорость реакции, а это очень опасно;
  • Если в машине, которая находится на солнце, оставить герметично закрытые емкости типа бутылок с газировкой, зажигалок, аэрозольных баллонов, то они могут взорваться. Чтобы не получить травм, не оставляйте таких вещей в машине на солнце.

Ранее мы сообщали, как ездить по дорогам с ямами, чтобы не повредить автомобиль.

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