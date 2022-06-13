Украинцам рассказали, как правильно ездить на авто в жару: основные правила безопасности

В Украине наступило настоящее лето, которое принесло сильную жару. Водителям дали советы, которые помогут ездить в условиях высоких температур.
Об этом рассказали в Telegram-канале патрульной полиции Киевской области.
Среди основных правил безопасного вождения специалисты выделяют:
Добавим, что от высокой температуры и ультрафиолета солнечных лучей уплотнители окон, колпаки фар и фонарей, панель торпедо, обивка интерьера, пластиковые детали внешней отделки выгорают, тускнеют, трескаются и разрушаются. Стоит не оставлять машину надолго на солнце.
Также перегрев двигателя самая большая проблема автомобилей в жару. Система охлаждения из-за чрезмерной температуры может терять жидкость, и тогда уже произойдет перегрев. Надо следить за состоянием резиновых и пластиковых деталей системы охлаждения, а также за уровнем жидкости.
Жара в салоне - это не просто дискомфорт, но и снижение работоспособности водителя, то есть повышение риска ДТП. Не стоит игнорировать несколько следующих правил:
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