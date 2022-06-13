Украинцам рассказали, как правильно ездить на авто в жару: основные правила безопасности

Как ездить в жару

Среди основных правил безопасного вождения специалисты выделяют:

Нужно возить в авто несколько бутылок прохладительных напитков;

Всегда нужно держать в автомобиле необходимые лекарства, которыми человек обычно пользуется. Это важно для водителей и пассажиров, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями;

По возможности оставляйте автомобиль в закрытом от солнца месте;

Не превышайте скорость и увеличивайте дистанцию от транспортных средств, движущихся впереди;

Если человек почувствовал ухудшение самочувствия, то стоит немедленно снизить скорость и остановиться;

После остановки нужно проветрить салон и только после этого начинать движение;

Необходимо правильно выбирать время для длительных поездок. Лучше всего их делать либо рано утром, либо вечером, когда жара спадет.

Добавим, что от высокой температуры и ультрафиолета солнечных лучей уплотнители окон, колпаки фар и фонарей, панель торпедо, обивка интерьера, пластиковые детали внешней отделки выгорают, тускнеют, трескаются и разрушаются. Стоит не оставлять машину надолго на солнце.

Также перегрев двигателя самая большая проблема автомобилей в жару. Система охлаждения из-за чрезмерной температуры может терять жидкость, и тогда уже произойдет перегрев. Надо следить за состоянием резиновых и пластиковых деталей системы охлаждения, а также за уровнем жидкости.

Жара в салоне

Жара в салоне - это не просто дискомфорт, но и снижение работоспособности водителя, то есть повышение риска ДТП. Не стоит игнорировать несколько следующих правил: