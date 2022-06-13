Українцям розповіли, як правильно їздити на авто в спеку: основні правила безпеки

В Україні наступило справжнє літо, яке принесло сильну спеку. Водіям дали поради, які допоможуть їздити за умов високих температур.
Про це розповіли у Telegram-каналі патрульної поліції Київської області.
Серед основних правил безпечного водіння фахівці виділяють:
Додамо, що від високої температури та ультрафіолету сонячних променів ущільнювачі вікон, ковпаки фар та ліхтарів, панель торпедо, оббивка інтер’єру, пластикові деталі зовнішнього оздоблення вигоряють, тьмяніють, тріскаються і руйнуються. Варто не залишати машину надовго на сонці.
Також перегрів двигуна найбільша проблема автомобілів у спеку. Система охолодження через надмірну температуру може втрачати рідину, і тоді вже станеться перегрів. Треба слідкувати за станом гумових та пластикових деталей системи охолодження, а також за рівнем рідини.
Спека у салоні - це не просто дискомфорт, а й зниження працездатності водія, тобто підвищення ризику ДТП. Не варто ігнорувати кілька наступних правил:
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