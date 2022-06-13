Українцям розповіли, як правильно їздити на авто в спеку: основні правила безпеки

Як їздити у спеку

Серед основних правил безпечного водіння фахівці виділяють:

Варто возити в авто кілька пляшок прохолодних напоїв;

Завжди потрібно тримати в автомобілі необхідні ліки, якими людина зазвичай користується. Це важливо для водіїв та пасажирів, які страждають на серцево-судинні захворювання;

По можливості залишайте автомобіль у закритому від сонця місці;

Не перевищуйте швидкість і збільшуйте дистанцію від транспортних засобів, що рухаються попереду;

Якщо людина відчула погіршення самопочуття, то варто негайно знизити швидкість та зупинитись;

Після зупинки потрібно провітрити салон і тільки після цього починати рух;

Необхідно правильно вибирати час для тривалих поїздок. Найкраще їх робити або рано вранці, або ввечері, коли спека спаде.

Додамо, що від високої температури та ультрафіолету сонячних променів ущільнювачі вікон, ковпаки фар та ліхтарів, панель торпедо, оббивка інтер’єру, пластикові деталі зовнішнього оздоблення вигоряють, тьмяніють, тріскаються і руйнуються. Варто не залишати машину надовго на сонці.

Також перегрів двигуна найбільша проблема автомобілів у спеку. Система охолодження через надмірну температуру може втрачати рідину, і тоді вже станеться перегрів. Треба слідкувати за станом гумових та пластикових деталей системи охолодження, а також за рівнем рідини.

Спека у салоні

Спека у салоні - це не просто дискомфорт, а й зниження працездатності водія, тобто підвищення ризику ДТП. Не варто ігнорувати кілька наступних правил: