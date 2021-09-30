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Ошибки, которые угробят ваше авто: как правильно подготовить машину к осени

Новина українською →
Четверг 30 сентября 2021 15:03
Ошибки, которые угробят ваше авто: как правильно подготовить машину к осени Фото: как правильно ухаживать за авто осенью (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Осенью погода может часто может меняться, поэтому надо убедиться, готов ли к этому ваш автомобиль. Некоторые действия могут значительно повысить вашу безопасность.

О том, как правильно ухаживать за авто - читайте в материале Styler ниже.

Обычно в эту пору года часто идут дожди, поэтому необходимо убедится в идеальной работе стеклоочистителей. Если с ними какие-то проблемы и они работают рывками, то следует посетить СТО.

Если же дворники износились, то из лучше заменить на новые. Кроме того, можно поставить зимние щетки, которые предназначены для более суровых погодных условий.

Осенью в машине также может запотевать стекло. В этом случае надо проверить управление потоками воздуха в системе обдува автомобиля в режиме внешней циркуляции.

Эксперты tachki.uа советуют часто проветривать салон. Также рекомендуется поддерживать его в сухом состоянии и время от времени сушить коврики. Чтобы окна не запотевали их можно обработать специальным средством.

Также нужно обращать внимание за давлением в шинах. Из-за колебаний температур шины могут расширяться и сокращаться. Это приводит к потере давления.

Переходить на зимние колеса осенью не рекомендуется, поскольку у летних шин есть специальные водоотводные каналы, которые помогут лучше передвигаться на влажной дороге.

Зимние колеса следует ставить, когда температура воздуха будет ниже +7 градусов. В таких условиях летняя резина становится дубовой и теряет свои свойства.

Кроме того, из-за осадков и туманов ухудшится видимость на дороге, поэтому надо проверить фары. Они должны быть чистые и выставлены под нужным углом.

По данным doroga78, необходимо также проверить ходовую часть и тормозную систему. На мокрой дороге малейшие неисправности могут привести к серьезным последствиям.

Напомним, Кабмин серьезно изменил Правила дорожного движения.

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