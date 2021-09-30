Помилки, які угроблять ваше авто: як правильно підготувати машину до осені
Восени погода може часто може змінюватися, тому треба переконатися, чи готовий до цього ваш автомобіль. Деякі дії можуть значно підвищити вашу безпеку.
Про те, як правильно доглядати за авто - читайте в матеріалі Styler нижче.
Зазвичай в цю пору року часто йдуть дощі, тому необхідно переконається в ідеальній роботі склоочисників. Якщо з ними якісь проблеми і вони працюють ривками, то слід відвідати СТО.
Якщо ж двірники зносилися, то з краще замінити на нові. Крім того, можна поставити зимові щітки, які призначені для більш суворих погодних умов.
Восени в машині також може пітніти скло. В цьому випадку треба перевірити управління потоками повітря в системі обдування автомобіля в режимі зовнішньої циркуляції.
Експерти tachki.uа радять часто провітрювати салон. Також рекомендується підтримувати його в сухому стані і час від часу сушити килимки. Щоб вікна не запітніли їх можна обробити спеціальним засобом.
Також потрібно звертати увагу за тиском в шинах. Через коливання температур шини можуть розширюватися і скорочуватися. Це призводить до втрати тиску.
Переходити на зимові колеса восени не рекомендується, оскільки у літніх шин є спеціальні водовідвідні канали, які допоможуть краще пересуватися на вологій дорозі.
Зимові колеса слід ставити, коли температура повітря буде нижче +7 градусів. В таких умовах літня гума стає дубової і втрачає свої властивості.
Крім того, через опади і тумани погіршиться видимість на дорозі, тому треба перевірити фари. Вони повинні бути чисті і виставлені під потрібним кутом.
За даними doroga78, необхідно також перевірити ходову частину і гальмівну систему. На мокрій дорозі найменші несправності можуть призвести до серйозних наслідків.
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