В Украине заканчивается льготный период для владельцев евроблях: к чему готовиться

Время льготной растаможки евроблях в Украине подходит к концу. Воспользоваться упрощенной процедурой можно до 10 ноября, а участникам боевых действий, которые находятся на территории ООС более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года) - до 8 февраля 2022-го.

К чему стоит готовиться владельцам автомобилей на еврономерах - читайте ниже в материале Styler.

Льготным растаможиванием до 10 ноября можно будет воспользоваться на:

легковые авто (кроме ТС специального назначения для перемещения по снегу; оборудованных электродвигателем);

авто для перевозки грузов (общей массой до 3,5 тонн);

транспортные средства, которые по состоянию на 31.12.2020 находились в Украине в таможенном режиме временного ввоза или транзита;

были в использовании и с года выпуска которых прошло более пяти лет;

не более одной единицы на каждую товарную позицию (одно легковое авто, одно грузовое массой не более 3,5 тонн).

В то же время невозможно растаможить авто:

заехали в Украину в 2021 году;

заехали из России;

с евростандартом Евро-0 и Евро-1 (до 1995 года выпуска);

с гибридными двигателями;

грузовые авто весом 3,5 тонн и более.

За нарушение сроков ввоза грозит штраф в 170 тысяч грн

Владельца євроблях после 10 ноября полиция сможет оштрафовать на 8500 грн. Затем полиция передаст данные на таможню, где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто - штраф 170 тыс. грн.

Как растаможить евробляху на льготных условиях, вы можете посмотреть по ссылке.

Отметим, что сумма акциза будет зависеть от возраста машины, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.