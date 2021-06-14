Украинцам рассказали о повышении тарифов на газ: цены очень высокие

Цена на газ может сильно вырасти для потребителей, если Россия решит прервать транзит "голубого" топлива через нашу страну. Такая ситуация может случиться уже этой зимой.

По словам чиновницы, сейчас Россия прибегает к искусственному сдерживанию рынка.

"Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой - никто не знает", - отметила Зеркаль.

Она добавила, что уже зимой может случиться прерывание транзита газа через Украину, что будет для нас очень ощутимо.

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставки газа значительно увеличатся", - добавила она.

Какие тарифы на газ действуют сейчас

Недавно поставщики назвали базовые годовые цены на газ, а также обнародовали тарифы на июнь 2021 для бытовых потребителей.

Так, в июне населению предлагают газ по цене от 7,99 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр.

Годовые тарифы - в пределах от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.