Украинцам рассказали, потеряет ли переселенец пенсию, если подаст заявку на 2000 грн

Ответ однозначен: пенсию человек, который подаст заявку на получение помощи, как внутренне перемещенное лицо, не потеряет.

Эта помощь оказывается как вспомогательная социальная защита для людей, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за военных действий. Она будет выплачиваться дополнительно к пенсии, если переселенец - пенсионер.

Важно

Помощь будет предоставляться за полный месяц, независимо от даты обращения за ней. Если обратиться за этой выплатой в размере 2000 грн в последние дни марта, ее можно получить и за этот месяц.

Кто может получить 3000 грн

Так, Кабмин утвердил, что 3000 грн можно будет получить людям с инвалидностью и детям, все остальные получат по 2000 грн.

Как оформить помощь

Для этого надо встать на учет как внутримещенное лицо и получить соответствующую справку, а также подать заявление на получение пособия на проживание.

Для этого необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или центр предоставления административных услуг, а позже такое заявление после доработок можно будет подать через Дию.

Выплата помощи будет осуществляться через Сбербанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении на помощь.

Кто может рассчитывать на помощь?

Выплату получат украинцы, которые переместились:

с временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым и г. Севастополя;

с территорий активных боевых действий, а именно Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской области и города, и получили справку о нахождении на учете внутренне перемещенных лиц.

Также помощь автоматически получат внутренне перемещенные лица, которые по состоянию на 1 марта получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание.

Какова продолжительность выплаты?

Помощь будет оказываться ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

В то же время выплата помощи внутренне перемещенным лицам не будет осуществляться за те месяцы, в которых они получали ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.