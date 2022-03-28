Украинцам рассказали, потеряет ли переселенец пенсию, если подаст заявку на 2000 грн

Украинским переселенцам-пенсионерам, которые вынуждены стать внутренне перемещенными лицами, объяснили, потеряют ли они пенсионные выплаты, если подадут заявку на получение 2000 грн.
Об этом рассказали в Пенсионном курьере.
Ответ однозначен: пенсию человек, который подаст заявку на получение помощи, как внутренне перемещенное лицо, не потеряет.
Эта помощь оказывается как вспомогательная социальная защита для людей, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за военных действий. Она будет выплачиваться дополнительно к пенсии, если переселенец - пенсионер.
Помощь будет предоставляться за полный месяц, независимо от даты обращения за ней. Если обратиться за этой выплатой в размере 2000 грн в последние дни марта, ее можно получить и за этот месяц.
Так, Кабмин утвердил, что 3000 грн можно будет получить людям с инвалидностью и детям, все остальные получат по 2000 грн.
Для этого надо встать на учет как внутримещенное лицо и получить соответствующую справку, а также подать заявление на получение пособия на проживание.
Для этого необходимо обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или центр предоставления административных услуг, а позже такое заявление после доработок можно будет подать через Дию.
Выплата помощи будет осуществляться через Сбербанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении на помощь.
Выплату получат украинцы, которые переместились:
Также помощь автоматически получат внутренне перемещенные лица, которые по состоянию на 1 марта получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание.
Помощь будет оказываться ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.
В то же время выплата помощи внутренне перемещенным лицам не будет осуществляться за те месяцы, в которых они получали ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Ранее в Министерстве социальной политики разъяснили, кто считается переселенцем.
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