Українцям розповіли, чи втратить переселенець пенсію, якщо подасть заявку на 2000 грн

Відповідь однозначна: пенсію людина, яка подасть заявку на отримання допомоги, як внутрішньо переміщена особа, не втратить.

Ця допомога надається як допоміжний соціальний захист для людей, які були вимушені покинути свій дім через воєнні дії. Вона виплачуватиметься додатково до пенсії, якщо переселенець - пенсіонер.

Важливо

Допомога надаватиметься за повний місяць, незалежно від дати звернення за нею. Якщо звернутись за цією виплатою в розмірі 2000 грн в останні дні березня, її можна отримати і за цей місяць.

Хто може отримати 3000 грн

Так, Кабмін затвердив, що 3000 грн можна буде отримати людям з інвалідністю та дітям, всі інші отримають по 2000 грн.

Як оформити допомогу

Для цього треба стати на облік як внутрішньопереміщена особа та отримати відповідну довідку, а також подати заяву на отримання допомоги на проживання.

Для цього необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг, а пізніше таку заяву після доопрацювань можна буде подати через Дію.

Виплата допомоги здійснюватиметься через Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу.

Хто може розраховувати на допомогу?

Виплату отримають українці, які перемістилися:

з тимчасово окупованої території в Автономній Республіці Крим і м. Севастополя;

з територій активних бойових дій, а саме Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської області та міста Київ, і отримали довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Також допомогу автоматично отримають внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання.

Яка тривалість виплати?

Допомога надаватиметься щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.

Водночас виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам не здійснюватиметься за ті місяці, у яких вони отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.