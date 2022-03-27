ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Даже в пределах области. Минсоцполитики разъяснило, кто считается переселенцем

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 марта 2022 14:35
Даже в пределах области. Минсоцполитики разъяснило, кто считается переселенцем Фото: Вынужденные переселенцы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр социальной политики Марина Лазебная окончательно сняла все вопросы относительно того, кто может считаться переселенцем в условиях войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Очень важное уточнение. Это не обязательно, чтобы человек переселился из одного региона, где ведут боевые действия, в другой регион. Это может быть перемещение в пределах одной области", – заявила Лазебная.

На этой неделе Кабинет министров анонсировал выплату финансовой помощи всем вынужденным переселенцам. Минимальная выплата будет составлять 2000 грн.

Кроме того, с 30 марта они смогут изменить место регистрации через приложение "Дія". В то же время ЦНАПы реализовали эту возможность еще раньше.

К слову, глава МВФ спрогнозировала голод и дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за войны РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Марина Лазебная Переселенцы с Донбасса Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену