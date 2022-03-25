Украинцам рассказали, как получить социальную помощь во время войны

Если вы подали заявку на получение помощи до начала войны

Если заявка на получение социальной помощи, например, как малообеспеченная семья, мать-одиночка, и т. д. была подана до начала военных действий в Украине, то есть до 1 февраля, вопрос решить можно.

Куда обращаться за помощью

Если местные органы социальной защиты не смогут выполнять свои функции, то вопрос предоставления пособий, льгот и субсидий решается на уровне министерства.

В таком случае нужно позвонить на правительственную горячую линию по номеру 1545 и рассказать о своей проблеме.

Если вам пришлось временно покинуть дом

Если вы эвакуировались, обращайтесь за назначением помощи в местные органы социальной защиты.