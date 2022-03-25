Українцям розповіли, як отримати соціальну допомогу під час війни

Якщо ви подали заявку на отримання допомоги до початку війни

Якщо заявка на отримання соціальної допомоги, наприклад, як малозабезпечена родина, мати-одиначка, тощо була подана до початку воєнних дій в Україні, тобто до 1 лютого, питання вирішити можна.

Куди звертатися за допомогою

Якщо місцеві органи соціального захисту не зможуть виконувати свої функції, то питання надання допомог, пільг та субсидій вирішується на рівні міністерства.

В такому випадку потрібно зателефонувати на урядову гарячу лінію за номером 1545 і розповісти про свою проблему.

Якщо вам довелося тимчасово покинути дім

Якщо ви евакуювалися, звертайтеся за призначенням допомоги до місцевих органів соціального захисту.