Украинцам, которые ищут убежище в странах ЕС: чем отличается статус беженца от временного убежища

Часть украинцев нашла убежище в западных областях страны, где относительно спокойно. А часть поехала дальше – в страны Европы, где для них максимально упростили пребывание и обеспечили всем необходимым.

Вторжение России в Украину, полномасштабные военные действия, бомбардировки украинских городов – все это привело к тому, что жители вынужденно покинули свои дома.

Людям из городов, которые пострадали от обстрелов более всего, предлагают получить статус беженцев. Тем, кто вывез детей из опасных районов – статус временного убежища. Чем отличаются эти статусы и что они дают – читайте ниже.

Статус временного убежища

Такой статус может получить гражданин Украины и члены его семьи, граждане без гражданства, беженцы и члены их семьи, которые спасаются от войны в Украине, иностранцы, которые на законных основаниях проживали на территории Украины и е могут безопасно вернуться в страну своего происхождения.

Этот статус и разрешение на временное проживание можно получить в органах власти соответствующей страны – в любой стране ЕС.

Выбор места проживания свободный: жилье могут предоставить волонтеры, общественные организации или государство.

Также можно проживать у родных, знакомых или друзей. Место проживания можно менять в любой момент и даже переместиться в другую страну.

В таком статусе граждане Украины могут находиться 12 месяцев, с возможностью продления еще на один год – в зависимости от ситуации в Украине.

Такой статус позволяет устроиться на работу в другой стране, и дети в возрасте до 18 лет будут иметь право учиться в заведениях образования.

Также будет доступ к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию.

Вернуться в Украину можно будет в любой момент, по собственному желанию.

Подать заявление на статус беженца в статусе временного убежища – можно в любой момент.

Статус беженца

Такой статус может получить любой человек, который спасается от войны или преследований.

Для получения статуса беженца нужно обратиться с заявлением в компетентные органы той страны, в которую вы прибыли. Специальная процедура может длиться от 6 месяцев и дольше.

Получить статус беженца можно только в первой стране, границу которой вы пересекли.

Проживать беженцы могут только в указанных государством заведениях для размещения беженцев. Менять место проживания или покидать страну – нельзя.

Устроиться на работу со статусом беженца можно будет только после получения документов – через 6 месяцев.

Однако дети до 18 лет получат право учиться в заведениях образования.

Доступ к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию беженцам разрешен.

После подачи заявления на статус беженца вы будете обязаны оставаться в стране, в которой подали заявление, до конца ее рассмотрения (6 месяцев или более).

Подать заявление на статус беженца можно в любой момент после приезда в страну ЕС.