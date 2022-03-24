Могут ли родственники перевести выплаты пенсионера с почты на карточку: точный ответ

Украинцам дали точный ответ на вопрос, можно ли родственникам перевести пенсионные выплаты с Укрпочты на банковскую карточку без присутствия пенсионера.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного курьера.

Без присутствия получателя выплат это возможно только в случае наличия нотариальной доверенности (доверенности).

Так, пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты своей пенсии, - путем зачисления на счет в банке, или через АО Укрпочта.

Для изменения способа выплаты с почты на банк необходимо открыть банковский счет и подать соответствующее заявление в сервисный центр Пенсионного фонда (где вы территориально находитесь).

Чтобы подать заявление, пенсионер должен присутствовать лично или же оформить доверенность на другое лицо.

После введения военного положения произошли определенные изменения

Так, в соответствии с постановления Кабинета Министров Украины от 06 марта 2022 года № 209 "Некоторые вопросы государственной регистрации в условиях военного положения и внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 164" освидетельствование доверенностей осуществляется без использования специальных бланков нотариальных документов.