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Украинцам рассказали, как получить социальную помощь во время войны

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 10:39
Украинцам рассказали, как получить социальную помощь во время войны Коллаж РБК-Украина: как получить социальную помощь во время войны
Автор: Светлана Мащенко

Украинцам рассказали, как получить социальную помощь во время войны, если органы социальной защиты временно прекратили свою работу.

Об этом сообщает Пенсионный курьер.

Если вы подали заявку на получение помощи до начала войны

Если заявка на получение социальной помощи, например, как малообеспеченная семья, мать-одиночка, и т. д. была подана до начала военных действий в Украине, то есть до 1 февраля, вопрос решить можно.

Куда обращаться за помощью

Если местные органы социальной защиты не смогут выполнять свои функции, то вопрос предоставления пособий, льгот и субсидий решается на уровне министерства.

В таком случае нужно позвонить на правительственную горячую линию по номеру 1545 и рассказать о своей проблеме.

Если вам пришлось временно покинуть дом

Если вы эвакуировались, обращайтесь за назначением помощи в местные органы социальной защиты.

Мы писали также, могут ли родственники перевести выплаты пенсионера с почты на карточку.

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