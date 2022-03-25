Українцям розповіли, як отримати соціальну допомогу під час війни, якщо органи соціального захисту тимчасово припинили свою роботу.

Про це повідомляє Пенсійний кур'єр.

Якщо ви подали заявку на отримання допомоги до початку війни

Якщо заявка на отримання соціальної допомоги, наприклад, як малозабезпечена родина, мати-одиначка, тощо була подана до початку воєнних дій в Україні, тобто до 1 лютого, питання вирішити можна.

Куди звертатися за допомогою

Якщо місцеві органи соціального захисту не зможуть виконувати свої функції, то питання надання допомог, пільг та субсидій вирішується на рівні міністерства.

В такому випадку потрібно зателефонувати на урядову гарячу лінію за номером 1545 і розповісти про свою проблему.

Якщо вам довелося тимчасово покинути дім

Якщо ви евакуювалися, звертайтеся за призначенням допомоги до місцевих органів соціального захисту.