Как получить пособие по безработице в Дие и что делать, когда возникли проблемы
В Украине граждане, потерявшие работу, могут получить социальные выплаты. Чтобы получить средства, можно просто воспользоваться приложением Дия.
Что важно знать, сообщили в Мінцифрі.
В частности, во время военного положения украинцы могут оформить пособие по безработице в несколько способов: через приложение или обратиться в ближайший центр занятости лично или по телефону.
Также в Министерстве цифровой трансформации помогли с наиболее распространенными проблемами, которые возникают во время запроса на помощь именно через Дию.
Почему Дия не нашла о вас данные в списках от ПФУ и ГНС
В сообщении говорится, что функция доступна только для тех, кто есть в перечне Пенсионного фонда и места трудоустройства которых есть в зоне боевых действий или временно оккупированных территорий. Также можно обратиться в ПФУ, чтобы узнать причину.
Нужно ли после подачи заявления увольняться с места работы, если я не получаете доход
Регистрация безработного в Центре занятости предусматривает увольнение и поиск работы. Поэтому нужно покинуть текущее место работы.
Как получить статус безработного, если центр занятости не работает
В частности, из-за военного положения существуют ограничения по выбору центре занятости в определенных областях, ведь некоторым пришлось приостановить работу.
Если центр занятости не работает, то подать заявление надо в ближайшем центре занятости. Узнавать информацию о работающих центрах занятости можно на горячей линии: 0 800 50 99 66.
Каким будет размер выплат после получения статуса безработного
Выплаты будут считаться в процентном соотношении к среднему доходу человека и в зависимости от его страхового стажа.
Что делать, если заявление рассматривают более 3 дней.
Все заявления автоматически поступают в центр занятости, где их прорабатывают специалисты. Именно оттуда и передают статус, который отображается в Дие.
В таком случае можно обратиться в центр, в котором подавалась заявка, чтобы уточнить, почему такой длительный процесс обработки.
Добавим, что согласно законодательству, выплаты по безработице осуществляются не реже 2 раза в месяц.
Также важно знать, что после получения статуса безработного, с вами свяжется карьерный советник Центра занятости с целью поиска работы для вас.
Ранее мы сообщали, какую помощь по безработице в Украине платят во время войны.
Также мы писали о пошаговой инструкции, как получить статус безработного в действии.
Кроме того, во время войны эту помощь можно получить упрощенно.