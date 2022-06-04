Как получить пособие по безработице в Дие и что делать, когда возникли проблемы

В Украине граждане, потерявшие работу, могут получить социальные выплаты. Чтобы получить средства, можно просто воспользоваться приложением Дия.

В частности, во время военного положения украинцы могут оформить пособие по безработице в несколько способов: через приложение или обратиться в ближайший центр занятости лично или по телефону.

Также в Министерстве цифровой трансформации помогли с наиболее распространенными проблемами, которые возникают во время запроса на помощь именно через Дию.

Почему Дия не нашла о вас данные в списках от ПФУ и ГНС

В сообщении говорится, что функция доступна только для тех, кто есть в перечне Пенсионного фонда и места трудоустройства которых есть в зоне боевых действий или временно оккупированных территорий. Также можно обратиться в ПФУ, чтобы узнать причину.

Нужно ли после подачи заявления увольняться с места работы, если я не получаете доход

Регистрация безработного в Центре занятости предусматривает увольнение и поиск работы. Поэтому нужно покинуть текущее место работы.

Как получить статус безработного, если центр занятости не работает

В частности, из-за военного положения существуют ограничения по выбору центре занятости в определенных областях, ведь некоторым пришлось приостановить работу.

Если центр занятости не работает, то подать заявление надо в ближайшем центре занятости. Узнавать информацию о работающих центрах занятости можно на горячей линии: 0 800 50 99 66.

Каким будет размер выплат после получения статуса безработного

Выплаты будут считаться в процентном соотношении к среднему доходу человека и в зависимости от его страхового стажа.

Что делать, если заявление рассматривают более 3 дней.

Все заявления автоматически поступают в центр занятости, где их прорабатывают специалисты. Именно оттуда и передают статус, который отображается в Дие.

В таком случае можно обратиться в центр, в котором подавалась заявка, чтобы уточнить, почему такой длительный процесс обработки.

Добавим, что согласно законодательству, выплаты по безработице осуществляются не реже 2 раза в месяц.

Также важно знать, что после получения статуса безработного, с вами свяжется карьерный советник Центра занятости с целью поиска работы для вас.