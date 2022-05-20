В "Дія" можно получить статус безработного: пошаговая инструкция
Фото: в " Дія " можно получить статус безработного (Виталий Носач, РБК-Украина)
В "Дія" появилась новая услуга для тех, кто потерял работу из-за войны. Благодаря ей можно оформить статус безработного и получать пособие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Как оформить статус безработного в "Дія":
- в первую очередь, перейдите к вкладке "Услуги" и выберите "Пособие по безработице";
- далее можно выбрать "Оформить статус безработного", или же "Отменить статус безработного";
- после этого необходимо подтвердить факт того, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения;
- далее необходимо выбрать место жительства, центр занятости;
- указать карту для выплаты;
- заполнить контактные данные;
- в конце вы подтверждаете достоверность приведенных данных и подаете заявку.
"Это все. Ожидайте, когда работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении", - пишет пресс-служба "Дія".
Напомним, РБК-Украина писало о новой функции в "Дія", которая получила название UNITED24. Благодаря ей, можно помочь финансами ВСУ.
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