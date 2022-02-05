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Украинцам рассказали, как получить пенсию за наработанный стаж в другой стране

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Суббота 05 февраля 2022 17:46
Украинцам рассказали, как получить пенсию за наработанный стаж в другой стране Как получить пенсию при иностранном стаже (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Если гражданин Украины хочет получать пенсию за зарубежный стаж, тогда он должен быть трудоустроен легально и надлежащим образом платить пенсионные взносы в другом государстве.

Об этом сообщает На пенсии.

Какие необходимы документы

Так, чтобы получить пенсию за стаж, наработанный в другой стране, не надо обращаться в ведомства двух стран. В частности, стоит обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины по месту жительства.

Необходимо подать следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • копию загранпаспорта;
  • идентификационный код;
  • документы, свидетельствующие о работе за рубежом;
  • свидетельство о регистрации в социальном реестре;
  • регистрация в налоговых органах;
  • выписка из социального реестра;
  • подписанные с работодателями соглашения.

К тому же лица, которые работали за рубежом с 1 января 2004 года, должны предоставить в ПФ документы об уплате социальных или страховых взносов.

Также на основании этих документов специалисты заполняют "формуляры связи" и направляются в ПФУ. В случае положительного решения вопроса назначения части пенсии производится выплата лицу через банковское учреждение.

Кроме того, при назначении пенсии по территориальному принципу стаж засчитывается по трудовой книжке или справкам.

Отметим, что территориальный принцип предусматривает зачисление зарубежного стажа как стажа, полученного в Украине.

Ранее мы сообщали, что названа категория украинцев, которым вдвое повысят пенсию.

Также мы писали, что в Украине ФОПам будут назначать пенсии по-новому.

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