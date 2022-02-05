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Українцям розповіли, як отримати пенсію за напрацьований стаж в іншій країні

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Субота 05 лютого 2022 17:46
Українцям розповіли, як отримати пенсію за напрацьований стаж в іншій країні Як отримати пенсію при іноземному стажі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо громадянин України хоче отримувати пенсію за закордонний стаж, тоді він повинен бути працевлаштований легально та належно сплачувати пенсійні внески в іншій державі.

Про це повідомляє На пенсії.

Які необхідні документи

Так, щоб отримати пенсію за стаж, напрацьований в іншій країні, не треба звертатися до відомств двох країн. Зокрема, варто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України за місцем проживання.

Необхідно подати такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • копію закордонного паспорта;
  • ідентифікаційний код;
  • документи, що свідчать про роботу за кордоном;
  • свідоцтво про реєстрацію у соціальному реєстрі;
  • реєстрація у податкових органах;
  • витяг із соціального реєстру;
  • підписані з роботодавцями угоди.

До того ж особи, які працювали за кордоном з 1 січня 2004 року, мають надати до ПФ документи про сплату соціальних чи страхових внесків.

Також на підставі цих документів спеціалісти заповнюють "формуляри зв'язку" та направляються до ПФУ. У разі позитивного розв'язання питання призначення частини пенсії проводиться виплата особі через банківську установу.

Окрім того, при призначенні пенсії за територіальним принципом стаж зараховується за трудовою книжкою або довідками.

Зазначимо, що територіальний принцип передбачає зарахування закордонного стажу як стажу, отриманого в Україні.

Раніше ми повідомляли, що названо категорію українців, яким вдвічі підвищать пенсію.

Також ми писали, що в Україні ФОПам призначатимуть пенсії по-новому.

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