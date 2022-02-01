В Украине ФОПам станут назначать пенсии по-новому: в Раде раскрыли опцию

В Украине внедрение пенсионной реформы предусматривает введение нового принципа для выплат пенсии физлицам предпринимателям. В чем его суть, пояснила народный депутат, глава комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Об этом она рассказала в интервью " Главкому ".

О своей пенсии ФОПы "должны позаботиться сами"

В настоящее время предприниматели платят единый социальный взнос за себя исходя из минимальной зарплаты, и могут рассчитывать на солидарную (обычную) пенсию. Но также ФЛП (ФОПов) поощряют накапливать деньги на личных пенсионных счетах.

"Законопроектом им предоставляется следующая опция: если они захотят что-то отложить, то государство на их счета приложит столько же, но не более 3% от размера средней заработной платы в расчете на одного участника системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения в год", - говорит Третьякова.

Одна из инициаторов внедрения накопительной пенсионной системы также подчеркнула, что данная опция для физлиц предпринимателей добровольная, и добавила, что ФОПы, как предприниматели, действуют на свой риск.

"И о своей пенсии - то есть больше, чем на солидарном уровне - ФОП должен позаботиться сам", - заявляет нардеп.

Какие гарантии сохранности отложенных средств

Что касается вопроса уверенности, что с отложенными деньгами на этих накопительных счетах ничего не произойдет, Третьякова рассказала о стопроцентном гарантировании сохранности этих средств государственным бюджетом, что указано в редакции законопроекта ко второму чтению.

"У накопительной системы есть такой недостаток: ему необходим надзор", - рассказала она.

Депутат отметила, что в Украине была создана "мощная система надзора" только над банковской системой, чем занимается НБУ.

"Небанковский финрынок наблюдался очень плохо: не создано то, что называется пруденциальный надзор - это когда надзор осуществляется за счет контроля над активами, создания финотчетности, а также наличия определенных традиций регулирования", - высказалась Третьякова.

В Раде 14 декабря был принят закон о расширении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам по надзору.

"К слову, австрийские эксперты, с которыми мы консультировались по теме традиционного надзора, говорили нам, что для того, чтобы вырастить профессионального инспектора по надзору, нужно пять лет воспитывать его в этой структуре. У Нацбанка есть такие традиции", - говорит нардеп.

Третьякова добавила, в Украине сейчас есть два регулятора, и к этой системе еще нужно подключить Фонд гарантирования вкладов, чтобы "защитить эти накопительные счета так же, как депозиты".