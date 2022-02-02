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Названа категория украинцев, которым вдвое повысят пенсию

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Среда 02 февраля 2022 19:33
Названа категория украинцев, которым вдвое повысят пенсию В Украине определенной категории повысят пенсии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в 2022 году ожидается сразу несколько этапов повышения пенсий. В частности, в марте состоится индексация выплат. После этого увеличение выплат получат военные пенсионеры.

Об этом пишет "На пенсии".

На сколько вырастут выплаты

Так, средняя надбавка составит около 700 гривен.

Отмечается, что участникам боевых действий выплаты должны пересчитать дважды. К тому же размер выплаты зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Сумму вычисляют исходя из 25% его значения. В декабре 2021 года прожиточный минимум увеличился до 1934 гривен, поэтому надбавка составляла 483 гривны и 50 копеек.

В июле в Кабмине намерены увеличить прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц до 2027 гривен. В результате надбавка вырастет до 506 гривен 75 копеек. А вот следующее повышение запланировано на декабрь 2022 года.

Кроме того, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц увеличится до 2093 гривен. До того за ним вырастет и размер надбавки, а именно до 523 гривен 25 копеек.

Добавим, что с 1 января 2022 года в Украине изменились условия выхода на пенсию по возрасту. В частности, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, надо иметь не менее 29 лет страхового стажа.

А для выхода на пенсию в 63 года нужно, чтобы страховой стаж составлял от 19 до 29 лет.

Ранее мы сообщали, что в Украине ФОПам будут назначать пенсии по-новому.

Также мы писали о том, какой будет накопительная пенсия да кому заплатят больше.

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