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Украинцам рассказали о побочных действиях вакцины от COVID-19: пренебрегать нельзя

Четверг 03 декабря 2020 19:01
Украинцам рассказали о побочных действиях вакцины от COVID-19: пренебрегать нельзя
Вакцина от коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

После вакцинации от коронавирусной инфекции препаратами, которые сделали компании Pfizer и BioNTech и Moderna, могут возникнуть побочные эффекты. У менее 1% вакцинированных может повыситься температура, и появится головокружение.

Вакцина, из-за которой осложнения будут более серьезными, чем повышение температуры, головная боль и усталость, никогда не попадет на рынок. Об этом рассказал генетик Александр Коляда в программе "Сніданок з 1+1".

Эксперт также отметил, что люди, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела, могут не делать прививку. Во время вакцинации человеку вводится в организм маленькая и безболезненная частичка вируса.

"Вакцинироваться нужно. Это одно из величайших изобретений прошлого века. Пренебрегать нельзя, потому что никакого другого препарата от коронавируса у нас не будет", - подчеркнул генетик.

Он также рассказал, что две вакцины против COVID-19 разрабатывают компании Moderna и Pfizer - фармацевтические гиганты с хорошей репутацией.

В настоящий момент ученые точно не знают, сколько у человека будет длиться иммунитет к коронавирусной инфекции. Но если взять аналогию с другими случаями, то это может быть от полугода и до конца жизни.

По заявлению разработчиков вакцин, они начнут распространяться уже с января 2021 года. При этом в Украине они, скорей всего, появятся в апреле.

"Конечно, они будут не на полках аптек. Сначала попадут к тем, кто будет распределять их по назначению. Думаю, где-то летом мы сможем купить их в аптеках", - заявил Коляда.

Генетик рассказал о вакцинах (видео: YouTube)

Напомним, врач рассказала, когда в Украине будут вакцинировать от COVID-19.

Ранее в Минздраве призвали не отказываться от вакцинации от других инфекционных болезней во время карантина.

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