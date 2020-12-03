Врач рассказала, когда в Украине будут вакцинировать от COVID-19

Врач рассказала о вакцине от коронавируса в Украине (коллаж РБК-Украина)

Украинцы замерли в ожидании вакцины от коронавируса, которая будет помогать защититься от инфекции. Но когда же она появится в нашей стране? На этот вопрос ответила иммунолог Алла Волоха изданию "Голос". По словам медика, не стоит рассчитывать на прививку в 2021 году.

"Сколько потребуется времени, чтобы вакцинировать максимальное количество граждан, чтобы преодолеть пандемию коронавируса в стране, сказать сложно. Пока неизвестно, сколько в Украину поступит доз вакцин и когда это точно произойдет. Вакцина будет поступать в страну частями. В первую очередь, от коронавируса привьют группы риска, медработников, учителей. Потом остальное население. Все будет зависеть от того, когда и в каком количестве вакцины поступят в Украину. Для того чтобы выработался популяционный иммунитет, нужно привить 60-70% населения", - сообщила Волоха.

По словам медика, вакцина еще плохо изучена. К тому же пока неизвестно, как она влияет на детей. Поэтому их пока прививать не будут.

"Этот процесс может растянуться, прогнозировать что-либо очень сложно. Кроме того, вакцина от COVID- 19 для детей пока не изучена. То есть вопрос о вакцинации детей от коронавируса даже не стоит, потому что на данный момент практически нет исследований, как данная вакцина влияет на детей. Поэтому детей пока вакцинировать от коронавируса не будут", - отметила врач.

Алла Волоха считает, что до конца 2021 года все население Украины привить не успеют.

Как мы ранее сообщали, Минздрав завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса. Она должна быть готова уже в начале следующей недели.

Кстати, Кабинет министров освободил от налогов импортные вакцины от коронавируса.