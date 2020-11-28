Прививку следует сделать уже сегодня: Украиной распространяются опасные инфекционные болезни

Отказываться от вакцинации опасно (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Минздраве призвали не отказываться от вакцинации во время карантина

Украиной и миром стремительно распространяется коронавирус, вакцину от которого активно разрабатывают сейчас ученые. Но кроме COVID-19, человечеству грозят и другие опасные инфекционные болезни. Впрочем в отличие от коронавируса, чтобы обезопасить себя от гепатита В и кори, можно вакцинироваться.

Как заверил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 27 ноября, вакцинироваться во время пандемии коронавируса, вполне безопасно. Но, по его словам, многие родители пропускают вакцинацию своих детей.

В то же время отмечает Ляшко, "инфекционные болезни не ушли в отпуск" и за январь-сентябрь в Украине выявили более тысячи случаев коклюша, 255 больных корью и 609 заражений гепатитом В.

В общем за пол года в Украине зафиксировали:

1030 случаев коклюша;

609 – вирусного гепатита В;

255 – кори;

138 – эпидемического паротита;

32 – краснухи;

Главный санитарный врач призвал родителей наверстать пропущенные вакцинации своих малышей и запланировать немедленно их проведение.

"Эти болезни, которые можно предотвратить путем проведения иммунопрофилактики... И любая из инфекционных болезней, которой сегодня можно эффективно профилактировать, может также показать свои зубы, агрессивность и привести к определенным катаклизмам", - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, мы ранее писали, что в 2020 году сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом пришелся на пик заболеваемости коронавирусом. Как оказалось, вакцина от гриппа, прежде всего, уменьшает риск перекрестного инфицирования с COVID-19.

Как сообщалось, в Украине началась вакцинация от гриппа. До эпидемического сезона 2020-2021 годов в страну поставили 665 тысяч доз вакцины против гриппа.