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Украинцам рассказали, когда нужно жаловаться на врачей и куда обращаться

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 19:22
Украинцам рассказали, когда нужно жаловаться на врачей и куда обращаться Коллаж РБК-Украина: Украинцам рассказали, когда нужно жаловаться на врачей и куда обращаться
Автор: Светлана Мащенко

Большинство медицинских услуг в Украине являются бесплатными и гарантируется государством. Но нередки случаи, когда больницы отказывают в лечении, а врачи требуют плату за него. Украинцам объяснили, что делать в таких случаях, и куда можно пожаловаться на нарушение наших прав.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

В гарантированный пакет в Украине входят: экстренная медицинская помощь; первичная, специализированная, паллиативная медицинская помощь; реабилитация; медицинская помощь в связи с беременностью и родами; "Доступные лекарства", - говорится в сообщении.

Это означает, что пациент имеет право получать эти услуги бесплатно в больницах, которые работают по договору с НСЗУ. Если же в заведении, которое имеет договор с НСЗУ, необоснованно отказали в предоставлении таких услуг или требовали деньги, это является нарушением прав пациента.

Подать жалобу можно через электронную форму на сайте НСЗУ - ссылка тут. Как правильно оформить жалобу - можно прочитать тут.

Какие услуги в Украине должны предоставляться бесплатно:

  • Первичная медицинская помощь.
  • Экстренная медицинская помощь.
  • Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.
  • Маммография молочной железы.
  • Гистероскопия.
  • Эзофагогастродуоденоскопия.
  • Колоноскопия.
  • Цистоскопия.
  • Бронхоскопия.
  • Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.
  • Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.
  • Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.
  • Медпомощь при остром мозговом инсульте.
  • Медпомощь при остром инфаркте миокарда.
  • Медпомощь при родах.
  • Медпомощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.
  • Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.
  • Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.
  • Психиатрическая помощь взрослым и детям.
  • Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.
  • Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.
  • Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.
  • Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.
  • Мобильная паллиативная медпомощь.
  • Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.
  • Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.
  • Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.

Недавно в пакет бесплатных услуг также добавили:

  • Медицинская помощь, предоставляемая мобильными психиатрическими бригадами.
  • Сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене.
  • Лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями.
  • Расширили пакет бесплатных услуг в амбулаторных условиях для беременных женщин.

Ранее мы писали, что украинцев ждет еще одна медицинская услуга.

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