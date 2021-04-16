Украинцам рассказали, когда нужно жаловаться на врачей и куда обращаться
Большинство медицинских услуг в Украине являются бесплатными и гарантируется государством. Но нередки случаи, когда больницы отказывают в лечении, а врачи требуют плату за него. Украинцам объяснили, что делать в таких случаях, и куда можно пожаловаться на нарушение наших прав.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
В гарантированный пакет в Украине входят: экстренная медицинская помощь; первичная, специализированная, паллиативная медицинская помощь; реабилитация; медицинская помощь в связи с беременностью и родами; "Доступные лекарства", - говорится в сообщении.
Это означает, что пациент имеет право получать эти услуги бесплатно в больницах, которые работают по договору с НСЗУ. Если же в заведении, которое имеет договор с НСЗУ, необоснованно отказали в предоставлении таких услуг или требовали деньги, это является нарушением прав пациента.
Подать жалобу можно через электронную форму на сайте НСЗУ - ссылка тут. Как правильно оформить жалобу - можно прочитать тут.
Какие услуги в Украине должны предоставляться бесплатно:
- Первичная медицинская помощь.
- Экстренная медицинская помощь.
- Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.
- Маммография молочной железы.
- Гистероскопия.
- Эзофагогастродуоденоскопия.
- Колоноскопия.
- Цистоскопия.
- Бронхоскопия.
- Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.
- Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.
- Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.
- Медпомощь при остром мозговом инсульте.
- Медпомощь при остром инфаркте миокарда.
- Медпомощь при родах.
- Медпомощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.
- Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.
- Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.
- Психиатрическая помощь взрослым и детям.
- Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.
- Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.
- Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.
- Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.
- Мобильная паллиативная медпомощь.
- Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.
- Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.
- Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.
Недавно в пакет бесплатных услуг также добавили:
- Медицинская помощь, предоставляемая мобильными психиатрическими бригадами.
- Сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене.
- Лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями.
- Расширили пакет бесплатных услуг в амбулаторных условиях для беременных женщин.
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