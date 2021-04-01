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Украинцам добавили бесплатные медицинские услуги: полный список

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 17:38
Украинцам добавили бесплатные медицинские услуги: полный список Фото: бесплатные медицинские услуги в Украине (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 1 апреля 2021, началась новая программа медицинских гарантий. В этом году ее расширили и детализировали. Программа предусматривает 35 пакетов медицинских услуг и ее бюджет составляет 123,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Один из новых пакетов, который украинцы могут получить бесплатно - это "Сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене". На этот пакет свои предложения подали 532 учреждения. Стоит отметить что не все семейные врачи будут работать с пациентами с туберкулезом. Они сами смогут принимать решения.

В один из бесплатных пакетов также входит лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. Предложения на это направление подало 61 учреждение, среди них 2 частные клиники.

Также есть пакет бесплатных услуг в амбулаторных условиях для беременных женщин. На этот пакет предложения подали 712 учреждений, из которых 7 частные и 2 врача-ФЛП.

Данный пакет позволяет женщинам выбирать, у кого и где они будут находится под наблюдением, если нет никаких осложнений. Они могут находится под присмотром у своего семейного врача или у гинеколога в женской консультации. При этом место жительства или прописка не имеют никакого значения.

Напомним, в Харькове от коронавируса умер двухмесячный младенец.

Мы также писали о том, что в Киеве женщине с кровотечением отказали в госпитализации. Медики испугались COVID-19.

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