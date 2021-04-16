Українцям розповіли, коли потрібно скаржитися на лікарів і куди звертатися

Більшість медичних послуг в Україні є безкоштовними і гарантуються державою. Але нерідкі випадки, коли лікарні відмовляють у лікуванні, а лікарі вимагають плату за нього. Українцям пояснили, що робити в таких випадках, і куди можна поскаржитись на порушення наших прав.

У гарантований пакет в Україні входять: екстрена медична допомога; первинна, спеціалізована, паліативна медична допомога; реабілітація; медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; "Доступні ліки", - йдеться в повідомленні.



Це означає, що пацієнт має право отримувати ці послуги безкоштовно у лікарнях, які працюють за договором з НСЗУ. Якщо ж у закладі, який має договір з НСЗУ, необґрунтовано відмовили у наданні таких послуг або вимагали гроші, це є порушенням прав пацієнта.

Подати скаргу можна через електронну форму на сайті НСЗУ - посилання тут. Як правильно оформити скаргу - можна прочитати тут.

Які послуги повинні надаватися безкоштовно:

Первинна медична допомога.

Екстрена медична допомога.

Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям.

Мамографія молочної залози.

Гістероскопія.

Езофагогастродуоденоскопія.

Колоноскопія.

Цистоскопія.

Бронхоскопія.

Лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі.

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

Медична допомога при гострому мозковому інсульті.

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.

Медична допомога при пологах.

Медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках неонатальної.

Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань.

Діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань.

Психіатрична допомога дорослим та дітям.

Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом.

Діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ.

Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії.

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.

Мобільна паліативна медична допомога.

Реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років життя.

Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.

Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.

Нещодавно в пакет безкоштовних послуг також додали: