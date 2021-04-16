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Українцям розповіли, коли потрібно скаржитися на лікарів і куди звертатися

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 19:22
Українцям розповіли, коли потрібно скаржитися на лікарів і куди звертатися Колаж РБК-Україна: Українцям розповіли, коли потрібно скаржитися на лікарів і куди звертатися
Автор: Світлана Мащенко

Більшість медичних послуг в Україні є безкоштовними і гарантуються державою. Але нерідкі випадки, коли лікарні відмовляють у лікуванні, а лікарі вимагають плату за нього. Українцям пояснили, що робити в таких випадках, і куди можна поскаржитись на порушення наших прав.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

У гарантований пакет в Україні входять: екстрена медична допомога; первинна, спеціалізована, паліативна медична допомога; реабілітація; медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; "Доступні ліки", - йдеться в повідомленні.

Це означає, що пацієнт має право отримувати ці послуги безкоштовно у лікарнях, які працюють за договором з НСЗУ. Якщо ж у закладі, який має договір з НСЗУ, необґрунтовано відмовили у наданні таких послуг або вимагали гроші, це є порушенням прав пацієнта.

Подати скаргу можна через електронну форму на сайті НСЗУ - посилання тут. Як правильно оформити скаргу - можна прочитати тут.

Які послуги повинні надаватися безкоштовно:

  • Первинна медична допомога.
  • Екстрена медична допомога.
  • Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям.
  • Мамографія молочної залози.
  • Гістероскопія.
  • Езофагогастродуоденоскопія.
  • Колоноскопія.
  • Цистоскопія.
  • Бронхоскопія.
  • Лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.
  • Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі.
  • Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
  • Медична допомога при гострому мозковому інсульті.
  • Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.
  • Медична допомога при пологах.
  • Медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках неонатальної.
  • Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань.
  • Діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань.
  • Психіатрична допомога дорослим та дітям.
  • Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом.
  • Діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ.
  • Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії.
  • Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
  • Мобільна паліативна медична допомога.
  • Реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років життя.
  • Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.
  • Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.

Нещодавно в пакет безкоштовних послуг також додали:

  • Медична допомога, що надається мобільними психіатричними бригадами.
  • Супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці.
  • Лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.
  • Розширили пакет безкоштовних послуг в амбулаторних умовах для вагітних жінок.

Раніше ми писали, що українців чекає ще одна медична послуга.

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