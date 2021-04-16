Українцям розповіли, коли потрібно скаржитися на лікарів і куди звертатися
Більшість медичних послуг в Україні є безкоштовними і гарантуються державою. Але нерідкі випадки, коли лікарні відмовляють у лікуванні, а лікарі вимагають плату за нього. Українцям пояснили, що робити в таких випадках, і куди можна поскаржитись на порушення наших прав.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної служби здоров'я України (НСЗУ).
У гарантований пакет в Україні входять: екстрена медична допомога; первинна, спеціалізована, паліативна медична допомога; реабілітація; медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; "Доступні ліки", - йдеться в повідомленні.
Це означає, що пацієнт має право отримувати ці послуги безкоштовно у лікарнях, які працюють за договором з НСЗУ. Якщо ж у закладі, який має договір з НСЗУ, необґрунтовано відмовили у наданні таких послуг або вимагали гроші, це є порушенням прав пацієнта.
Подати скаргу можна через електронну форму на сайті НСЗУ - посилання тут. Як правильно оформити скаргу - можна прочитати тут.
Які послуги повинні надаватися безкоштовно:
- Первинна медична допомога.
- Екстрена медична допомога.
- Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям.
- Мамографія молочної залози.
- Гістероскопія.
- Езофагогастродуоденоскопія.
- Колоноскопія.
- Цистоскопія.
- Бронхоскопія.
- Лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.
- Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі.
- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
- Медична допомога при гострому мозковому інсульті.
- Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.
- Медична допомога при пологах.
- Медична допомога новонародженим в складних неонатальних випадках неонатальної.
- Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань.
- Діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань.
- Психіатрична допомога дорослим та дітям.
- Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом.
- Діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ.
- Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії.
- Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
- Мобільна паліативна медична допомога.
- Реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років життя.
- Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.
- Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.
Нещодавно в пакет безкоштовних послуг також додали:
- Медична допомога, що надається мобільними психіатричними бригадами.
- Супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці.
- Лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.
- Розширили пакет безкоштовних послуг в амбулаторних умовах для вагітних жінок.
Раніше ми писали, що українців чекає ще одна медична послуга.