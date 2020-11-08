Украинцам рассказали о новых правилах и штрафах за неношение масок

В пятницу, 6 ноября, Верховная Рада приняла закон, который вводит отдельный новый штраф за неношение маски в общественных местах и общественном транспорте. После того как он вступит в силу, за нарушение закона украинцам придется заплатить от 170 до 255 гривен.

Такой штраф смогут накладывать сразу же на месте полицейские, представители санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в своем обращении в Facebook.

При этом данные штрафы не относятся к лицам, которые не достигли совершеннолетия, а также к тем, кто не носит маски на улице.

Отметим, что сейчас в Украине существует единый штраф за нарушение любых правил карантина. Он составляет от 17 до 34 тысяч гривен. Власти посчитали, что это слишком большой штраф за неношение масок в общественных помещениях.

Напомним, известный израильский врач жестко обратился к людям из-за масок. Он записал видео и призвал людей не нарушать правила и рекомендации медиков. Он заявил, что во всем мире заболело уже более 1 200 000 человек.

Мы также писали о том, что в Киеве вводят жесткий контроль карантина в метро. Сотрудники "Муниципальной охраны" начнут проверять пассажиров на станциях, перронах и в вагонах метро.