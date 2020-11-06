Перестаньте верить в хайп! Врач жестко обратился к людям из-за масок

Врач жестко обратился к тем, кто не хочет носить маски (Коллаж РБК-Украина)

Известный врач обратился ко всем, кто не верит в COVID-19 и отказывается носить маски

Известный израильский врач Борис Бриль обратился к людям по поводу ношения масок во время пандемии коронавируса. Он записал видео и призвал людей не нарушать правила и рекомендации медиков.

Он отметил, что во всем мире заболело уже более одного миллиона и двести тысяч человек. В нашей стране уже практически у каждого есть знакомые, которые заболели, тяжело перенесли COVID-19 или даже погибли от осложнений.

Бриль обратился к тем людям, которые утверждают, что коронавирус – это всемирный заговор и считают, что маски носить не обязательно, так как в них тяжело дышать и они не помогают. Он обратил внимание на то, что у большинства людей нет медицинского образования и они не могут со всей уверенностью говорить о медицине и для того, чтобы хоть немного разобраться в вопросе, стоит почитать статьи авторитетных исследований, которые есть в свободном доступе.

"Вы любите только себя! Вы вместо того, чтобы соблюдать рекомендации, думаете, что это какой-то заговор. Никому же не тяжело надеть маску, она не приносит вред. Мы, врачи, живем с этим много лет. Никакого гипер-капне или то, что называется нарушением дыхания, нет у нас. Никто из вас не знает механизмы вентиляции, механизмы дыхания", - сказал врач.

Он объяснил, что отказ от ношения масок порождает горе у других людей, так как даже бессимптомные носители вируса могут заразить другого человека.

"Вы не любите никого, кроме себя. Вам обязательно нужно сходить на день рождения и со всеми обняться. Можно же пойти праздновать, но соблюдать правила. Социальную дистанцию. Можно надеть маску, ничего не случится с человеком. Можно постирать маску, можно многоразовую. И тем самым остановить этот громадный коллапс медицинской системы, который может произойти. Но нет, люди предпочитают разводить демагогию в тех вещах, в которых ничего не понимают, а не следовать простым правилам", - сказал Бриль.

Он призвал не верить в хайп и чудеса, не верить фейкам и разным непроверенным слухам о коронавирусе. Бриль попросил доверить это дело профессионалам, а обычным людям нужно только соблюдать правила, слушать рекомендации врачей, беречься и беречь своих близких.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли связь между отказом от масок и проблемами психического характера.

А также сообщали о том, что в Украине приняли закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.