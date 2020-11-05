В метро Киева ужесточат контроль: проверять будут всех

В метро Киева ужесточат контроль масочного режима (Коллаж РБК-Украина)

В метро Киева рассказали, что будут делать с нарушителями карантина

В Киеве вводят жесткий контроль карантина в метро. Сотрудники "Муниципальной охраны" начнут проверять пассажиров на станциях, перронах и в вагонах метро. Особое внимание будут уделять маскам и без них в метрополитен просто не пустят.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, с 5 ноября в метрополитен без маски не пустят никого. Эта норма существует с мая 2020 года, но пассажиры регулярно нарушают это правила карантина и неоднократно были оформлены штрафы в размере 17 тысяч гривен. К чему стоит готовиться киевлянам и гостям столицы рассказали в издании "Сегодня".

Сотрудники полиции метрополитена уже и так тщательно следят за соблюдением масочного режима при входе в метро. Сложно проконтролировать всех пассажиров в часы пик, кроме того, мониторинг показал, что люди заходят в метро в масках, а внутри метрополитена их снимают. Они передвигаются на эскалаторах и в вагонах со спущенными масками и совершенно не соблюдают социальную дистанцию.

"Пассажиры пренебрегают правилами и игнорируют масочный режим в подземке. А между тем установлено, что 30% инфицирования коронавирусом происходит именно в общественном транспорте города. Это очень опасно. И чтобы не закрывать метро, нам необходимо навести там порядок. Люди должны понимать это и соблюдать правила, чтобы уберечь свое здоровье и окружающих", – рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

С 5 ноября в метро усилят контроль над пассажирами не только на входе, но и в вагонах, на эскалаторах и станциях.

"Нарушения происходят непосредственно на станциях метро и в вагонах поездов, где нет контроля. К этой работе город сейчас подключает "Муниципальную охрану". Ее сотрудники будут работать автономно, делать людям замечания и сотрудничать с полицией, чтобы усилить соблюдение масочного режима, учитывая всю сложность ситуации с распространением инфекции", – рассказала Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

Она добавила, что на самых оживленных станциях будет дежурить "Муниципальная охрана", которая начнет более усиленно контролировать соблюдение масочного режима. В первую очередь это коснется станций Вокзальная, Черниговская, Лесная, Левобережная и всех пересадочных узлов.

"Контроль нужен, чтобы пассажиры правильно носили маски – прикрывали нос, не снимали их в вагоне поезда. Также нужно работать с пассажирами, которые принципиально не хотят носить маску в метро, даже после предупреждений от работников подземки. Таких граждан будут задерживать и передавать сотрудникам полиции", - отметила Макогон.

А вот пассажиры метро считают, что усиление контроля может привести к частым конфликтам и скандалам, так как не все люди понимают важность ношения масок.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве за последние сутки заразились коронавирусом почти тысяча человек.

А также рассказывали о том, что в столичном метро образовалось столпотворение из-за звонка о минировании.