Украинцам рассказали о новшествах на таможне: что нужно знать

В Украине на Государственной таможене запустили электронный сервис для жалоб. Новшество пока работает в тестовом режиме. Чиновники предупредили, что на спам в духе просьб о снижении пошлин и вопросы "как импортировать белых медведей" служба не будет отвечать.

По словам главы таможенной службы Максима Нефедова, любой желающий сможет оставить отзыв - в частности пожаловаться - на работу новой таможни. Их рассмотрение займет до пяти рабочих дней, уточнил он в своем Facebook.

Замечания по поводу деятельности таможни будут перенаправлять сотрудники в каждом регионе, после чего уже на центральном уровне будут мониторить статистику и отслеживать объективность ответа.

Вся коммуникация будет происходить в электронной форме.

Глава ГТС объяснил, что сервис для жалоб - cc.customs.gov.ua - является инструментом реакции на проблемы.

В Украине запустили онлайн-систему жалоб на работу новой таможни (Иллюстративное фото: genplanua.com)

Нефедов также отметил, что ответы на жалобы будуть давать по сути и "человеческим языком".

Уже с декабря месяца этот же интерфейс планируют интегрировать в общий Контактный центр Кабинета министров (им занимается министр правительства Дмитрий Дубилет).

В комментариях к публикации Нефедов пообещал внедрить возможность вспомогательной авторизации через Facebook.

Максим Нефьодов рассказал про онлайн-систему для жалоб на работу таможни (Фото: РБК-Украина)

Пользователи сети живо отреагировали на новшество и развязали дискуссию относительно нового сервиса для жалоб, а также озвучили ряд других инициатив.

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По необоснованному поднятию таможенной стоимости тоже можно сюда или по старинке прямо в суд;

Скрин комментариев (facebook.com/max.nefyodov)