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На таможне тестируют онлайн-систему жалоб

Новости » Экономика     22.11.2019 - 03:10
На таможне тестируют онлайн-систему жалоб
Фото: Максим Нефедов (facebook.com/max.nefyodov)

Рассмотрение жалоб по работе новой таможни будет длиться до пяти рабочих дней

Государственная таможенная служба запустила в тестовом режиме электронный сервис для жалоб на деятельность таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

По его словам, рассмотрение жалоб по работе новой таможни будет длиться до пяти рабочих дней. Вся коммуникация будет происходить в электронной форме, а ответы на жалобы будуть давать "по сути и человеческим языком".

"В каждом регионе выделены люди, которым будут перенаправляться жалобы. На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа", - написал Нефедов.

По словам руководителя Гостаможенной службы, сервис для жалоб - это инструмент реакции на проблемы. Нефедов подчеркнул, что на спам вроде "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых медведей" служба отвечать не будет.

"С декабря этот же интерфейс планируют интегрировать в общий Контактный центр Кабмина, которым занимается министр правительства Дмитрий Дубилет", - написал Нефедов.

Электронный сервис для жалоб на деятельность таможни работает по адресу https://cc.customs.gov.ua/.

На таможне тестируют онлайн-систему жалоб

Напомним, ранее в тестовом режиме был запущен калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении автомобилей. Сервис подтягивает данные о минимальной, средней и максимальной стоимости авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации о миллионах машин более 2300 моделей.

Также сообщалось, что глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов планирует за год запустить систему "электронная таможня".

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