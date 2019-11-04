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В Украине запустили онлайн-калькулятор таможенной стоимости автомобилей

Новости » Экономика     04.11.2019 - 15:55
В Украине запустили онлайн-калькулятор таможенной стоимости автомобилей
Фото: митинг владельцев євроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

База содержит данные миллиона авто, что уже были оформлены на таможне

Калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении автомобилей запущен в тестовом режиме. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

Как отметил Нефедов, сервис подтягивает данные о минимальной, средней и максимальной стоимости авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более 2300 моделей.

"Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток", - написал он.

Калькулятор работает по адресу https://calc.customs.gov.ru

Глава таможни привел пример расчета стоимости автомобилей.

"Скажем, Форд Фокус 2.0 2012 г. выпуска в 2013 стоил одни деньги, а сейчас - совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры за 2013-й и применять на 4.11.2019 нельзя. Поэтому берем оформление за относительно недавний промежуток времени, за который обесценение не такое существенное", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, закон о льготном растаможивании автомобилей был принят в 2018 году. По данным ГФС, за льготный период растаможки авто с 25 ноября 2018 года до 22 февраля 2019 года оформлено более 218 тыс. транспортных средств.

После этого, с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению 50% ставки акцизного налога для растаможки автомобилей, до 18 августа 2019 года было оформлено 107,6 тыс. транспортных средств.

Напомним, в государственный бюджет Украины в январе-августе 2019 года поступило 7 108,8 млн грн за растаможку транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенный режим транзита или временного ввоза ("евроблях"). Кроме того, в декабре 2018 года поступления от растаможки "евроблях" составили 861,5 млн грн.

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