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Украинцам рассказали, при каком условии они смогут выходить на пенсию в любом возрасте

Автор: Людмила Жукова

В Украине с 1 января 2028 года можно будет выходить на пенсию в желаемое время. Но для этого нужно выполнить обязательное условие - 40 лет трудового стажа.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

В законе говорится, что к 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет позаботиться, чтобы ваш трудовой стаж составлял не менее 29 лет.

Каждый год до 2027 года эта норма будет увеличиваться на 12 месяцев.

Если вы захотите уйти на пенсию в 63 года, нужно будет иметь от 19 до 29 лет стажа. Норма для выхода в 65 лет останется неизменной – не менее 15 лет стажа.

Если к 65 годам человек имеет страховой стаж менее 15 лет, на пенсию он может не рассчитывать.

Вместо нее гражданин будет получать социальную помощь, размер которой определяется, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Отметим, что сейчас право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

Как мы ранее писали, пенсионеров предупредили о проблемах с учетом стажа при начислении пенсий. Так, в Министерстве юстиции рассказали, куда обращаться, если период учебы не хотят засчитывать в страховой стаж.

Напомним, что украинцы могут быстро определить размер будущей пенсии (инструкция).

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