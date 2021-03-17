Українцям розповіли, при якій умові вони зможуть виходити на пенсію у будь-якому віці

У законі йдеться, що до 2022 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде подбати, щоб ваш трудовий стаж складав не менше 29 років.

Кожен рік до 2027 року ця норма буде збільшуватися на 12 місяців.

Якщо ви захочете піти на пенсію в 63 роки, потрібно буде мати від 19 до 29 років стажу. Норма для виходу в 65 років залишиться незмінною – не менше 15 років стажу.

Якщо до 65 років людина має страховий стаж менше ніж 15 років, на пенсію вона може не розраховувати.

Замість неї можна буде отримувати соціальну допомогу, розмір якої визначається, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Відзначимо, що зараз право на пенсію в 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.