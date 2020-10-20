Украинцам рассказали, какие соревнования будут открыты для болельщиков во время карантина

Футбольный мяч (фото: pixabay.com)

В Министерстве молодежи и спорта рассказали о соревнованиях с болельщиками

В Министерстве молодежи и спорта заявили, что во время карантина не будут допускаться болельщики на спортивные мероприятия, кроме международных соревнований и матчей, которые могут проводиться со зрителями по отдельному согласованию с Минздравом.

При этом обязательное соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий. Об этом Министерство молодежи и спорта заявило на своей странице в Facebook.

На территории региона, в котором установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности, запрещается проведение массовых мероприятий (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) с участием более 50 человек.

В регионах с "желтым" уровнем запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 30 человек.

В регионах с "оранжевым" уровнем запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек.

Напомним, в Украине продлили карантин и ввели новые запреты. Это было сделано в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в мире и в Украине.

Ранее в Украине появилось новое разделение на карантинные зоны. В этот раз с понедельника, 19 октября, в "красную" зону попало много населенных пунктов.

В "красную" зону попали такие крупные города, как Харьков, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Тернополь, Черновцы и Чернигов.