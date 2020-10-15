"Красных" зон в Украине станет больше: что будет запрещено

Новые карантинные зоны в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Что будет категорически запрещено в красной и оранжевой зонах

В Украине появилось новое разделение на карантинные зоны. В этот раз с понедельника, 19 октября, в "красную" зону попадет много населенных пунктов. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение в четверг, 15 октября.

Как сообщил министра Кабинета министров Олег Немчинов, в"красную" зону попали такие крупные города, как Харьков, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Тернополь, Черновцы и Чернигов.

В "красную" зону попали:

города Владимир-Волынский и Нововолынск , Луцкий район Волынской области;

, Луцкий район Волынской области; Славянский район Донецкой области;

город Коростень , Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; город Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;

Ивано-Франковской области; город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

Полтавской области; города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

город Сумы и Сумской район Сумской области;

и Сумской район Сумской области; города Тернополь , Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;

, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области; города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области; города Хмельницкий , Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области; города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области; города Чернигов и Нежин Черниговской области

С 19 октября в этих населенных пунктах будет запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. Также вводится запрет на деятельность хостелов, туристических баз, спортивных залов и фитнес-центров, учреждений культуры.

В "оранжевую" зону попали:

Винница , Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области; города Луцк и Ковель , Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий и Терейской районы Волынской области;

, Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий и Терейской районы Волынской области; города Днепр , Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевской, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Солонянский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевской, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Солонянский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области; города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь , Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области; города Житомир , Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинского, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;

, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинского, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области; города Ужгород и Берегово , Великоберезнянский, Воловецкий, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

, Великоберезнянский, Воловецкий, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области; города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской область;

город Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Борисполь, Ирпень, Обухов, Переяслав (Переяслав-Хмельницкий) и Фастов, Васильковский, Киево-Святошинский, Обуховский и Фастовский районы Киевской области;

города Львов и Дрогобыч , Пустомытовский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;

, Пустомытовский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области; города Николаев , Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Вознесенский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области;

, Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Вознесенский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области; города Одесса , Балта, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Балтский, Березовский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Ивановский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Овидиопольский, Окнянский, Подольский, Ренийский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

, Балта, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Балтский, Березовский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Ивановский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Овидиопольский, Окнянский, Подольский, Ренийский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области; города Гадяч, Верхние Плавные, Кременчуг, Лубны и Миргород, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский , Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

город Ровно , Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Ровенский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Ровенский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области; города Глухов, Конотоп, Лебедин, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середина-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области;

Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Славянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

город Херсон , Высокопольский и Нововоронцовский районы Херсонской области;

, Высокопольский и Нововоронцовский районы Херсонской области; города Каменец-Подольский , Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий, Шепетовский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий, Шепетовский и Ярмолинский районы Хмельницкой области; города Черкассы , Ватутино, Золотоноша и Умань , Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;

, Ватутино, Золотоноша и , Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области; Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

города Новгород-Северский и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнинский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;

город Киев.

С 19 октября тут запрещено: работа хостелов и туристических баз, деятельность развлекательных заведений, работа ресторанов в ночное время, плановые госпитализации в больницах, работа фитнесс-центров и спортзалов, учреждений культуры. Массовые мероприятия ограничены до 20 человек. Запрещено посещение учреждений социальной защиты.

В "желтую" зону попали:

город Камень-Каширский, Ковальский, Гороховский, Маневицкий, Ратновский, Старовыжевский и Шацкий районы Волынской области;

в города Мукачево, Хуст и Чоп , Береговский, Иршавский, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

, Береговский, Иршавский, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области; города Запорожье , Бердянск и Энергодар, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский и Токмакский районы Запорожской области;

, и Энергодар, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский и Токмакский районы Запорожской области; города Калуш, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Бровары, Буча, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бородянский, Броварской, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Рокитнянский, Таращанский, Тутаевский и Яготинский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Самборский и Стрыйский районы Львовской области;

города Голая Пристань и Новая Каховка, Белозерский, Великолепетихский, Великоалександровский, Ивановский, Каланчацкий, Новотроицкий, Олешковской и Чаплинский районы Херсонской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вопрос жесткого карантина обсуждается.