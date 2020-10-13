В Украине продлили карантин и ввели новые запреты: что нужно знать

В Украине продлили карантин и ввели новые правила (Коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине продолжили и ввели новые правила

В Украине продлили действие адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года. Решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров во вторник, 13 октября.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в мире и в Украине, правительство действует согласно эпидемиологической ситуации.

Кроме того, введены новые запреты и будут действовать новые карантинные правила для жителей Украины.

Правила проведения массовых собраний и количество человек

В "зеленой" зоне будут разрешены массовые мероприятия в количестве не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима.

В "желтой" – не более 30 человек.

В "оранжевой" – не более 20 человек.

Правила проведения спортивных мероприятий

Проведение спортивных мероприятий разрешено, но без зрителей. Исключение - международные соревнования, где присутствие зрителей возможно по особому разрешению Минздрава.

Правила обучения в учебных заведениях

Всем заведениям среднего образования рекомендуется установить каникулы с 15 по 30 октября.

Всем училищам, техникумам и заведениям высшего образования рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

Стоит отметить, что ранее в Минздраве ограничили работу ресторанов и других заведений общественного питания в рамках усиления карантина.

А также мы писали о том, что в Украине изменили критерии для включения регионов в "красную" зону.